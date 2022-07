Concorsi Luglio 2022, tutti i bandi in scadenza

Concorsi Luglio 2022: tutte le scadenze da tenere a mente per partecipare alle selezioni pubbliche. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato, ma come fare per inviare le proprie candidature? E quali sono i termini ultimi per iscriversi?

Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di giugno, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Indice:

Concorsi Veneto Lavoro, 211 operatori e specialisti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 luglio 2022 sono stati pubblicati due Concorsi Veneto Lavoro, per titoli ed esami, per l’assunzione di 211 unità di personale a tempo pieno e indeterminato al fine di potenziare i Centri per l’Impiego della regione Veneto. I posti messi a disposizione dai due nuovi bandi di concorso sono così suddivisi per profilo professionale:

173 posti nel profilo professionale operatore del mercato del lavoro , categoria C, posizione economica C1;

, categoria C, posizione economica C1; 38 posti nel profilo professionale specialista in mercato e servizi del lavoro, categoria D, posizione economica D1.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata dagli aspiranti candidati esclusivamente per via telematica tramite l’apposita piattaforma online: https://venetolavoro.concorsismart.it entro le ore 23:59 del 1 agosto 2022.





Concorso Camera Deputati, 65 documentaristi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Camera Deputati, per esami, per la copertura di 65 posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico ed economico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18 del giorno 28 luglio 2022, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it

Concorso Asl Bari, 45 amministrativi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, sono stati pubblicati i tre bandi dei Concorsi ASL Bari, per titoli ed esami, destinati alla copertura di 45 posti di personale amministrativo a tempo pieno e indeterminato, così distribuiti nei relativi profili professionali:

20 posti di Collaboratore amministrativo professionale Senior, categoria D;

20 posti di assistente amministrativo, categoria C;

5 posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via

telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari entro e non oltre le ore 23:59 del 21 luglio 2022.

Concorso Vigili del Fuoco, 26 vice direttori informatici

Nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2022, è stato pubblicato il bando del Concorso 26 Vice direttori informatici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rivolto agli aspiranti candidati in possesso di una laurea.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Per ulteriori informazioni sul bando: Concorso 26 Vice direttori informatici, Vigili del Fuoco: requisiti e prove

Concorso Regione Liguria, 5 istruttori amministrativi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Regione Liguria, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, per il settore politiche del lavoro e centri per l’impiego, sede provinciale di Imperia.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite il sistema dedicato alla gestione delle candidature online, improrogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2022.

