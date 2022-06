Concorsi Comune Reggio Calabria, bandi per 100 posti entro il 2022

In arrivo entro il 2022 oltre 100 nuovi posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con i nuovi Concorsi Comune Reggio Calabria. La Giunta comunale ha infatti approvato il piano assunzionale fino al 2024 al fine di colmare le carenze di organico degli ultimi anni, causate da un consistente numero di pensionamenti.

Secondo le dichiarazioni di Iolanda Mauro, dirigente del settore delle Risorse Umane e servizi demografici dell’ente comunale: “Lavoriamo per colmare le carenze anche se, con i continui e incessanti pensionamenti, il numero dei posti vacanti aumenta mentre quello del personale in servizio diminuisce. Siamo ottimisti che la Cosfel autorizzerà le assunzioni previste nel piano del Fabbisogno del Personale, dal momento che rispetteremo anche il vincolo contabile. L’Ente potrà già da quest’anno proseguire in questo percorso di ripresa. Determinanti saranno la capacità di spesa e le entrate dell’Amministrazione nel futuro, atteso che si sarà anche usciti dal piano di rientro”.

Di seguito forniamo al lettore tutti gli aggiornamenti disponibili riguardo le prossime assunzioni del Comune di Reggio Calabria, tra cui il numero preciso di posti che saranno messi a concorso.

Concorsi Comune Reggio Calabria, quanti posti?

Secondo le ultime anticipazioni, il Comune di Reggio Calabria ha intenzione di assumere circa 124 unità di personale di cui:

122 tramite l’attivazione di nuove procedure concorsuali,

2 tramite avviamento al lavoro.

Per conoscere nel dettaglio i profili professionali ricercati dall’ente comunale e le prove d’esame che gli aspiranti candidati dovranno sostenere, occorre aspettare la pubblicazione dei bandi di concorso. Al momento, infatti, si attende solo il via libera da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL) per iniziare la programmazione delle prossime procedure di selezione del Comune di Reggio Calabria.

