Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: elenchi candidati idonei

**aggiornamento del 23/06/2022: sul sito del Formez sono stati resi disponibili gli elenchi dei candidati idonei a seguito dello svolgimento della prova scritta dei seguenti profili:

RAF-AMM – Funzionario Amministrativo

RAF-AVV – Funzionario Avvocato

RAF-COG – Funzionario di controllo di gestione

RAF-EFI – Funzionario economico finanziario

RAF-SIT – Funzionario sistemi informativi e tecnologie

RAF-TEC – Funzionario tecnico

RAF-AGR – Funzionario tecnico

CPI-AML – Analista del mercato del lavoro

CPI-SAM – Specialista amministrativo contabile

CPI-SIS – Specialista informatico statistico

CPI-SML – Specialista mercato e servizi lavoro

Scarica gli elenchi

**aggiornamento del 26/04/2022: sul sito del Formez è stato pubblicato il calendario della prova scritta del concorso per l’assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana (Profilo CPI-OML – Istruttore – Operatore mercato del lavoro).

La prova si svolgerà nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 16 maggio 2022. Le sedi individuate sono le seguenti:

Tendostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo PA

Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy 8/A, 95047 Catania CT

Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR

Calendario convocazioni





*aggiornamento del 19/04/2022: pubblicato sul sito del Formez il calendario della prova scritta del concorso per il reclutamento di176 istruttori amministrativo contabili a tempo pieno ed indeterminato (categoria C).

La prova si svolgerà in 10 sessioni (due al giorno), con convocazione dei candidati alle ore 10.00 (sessione mattino) e alle ore 15.00 (sessione pomeriggio) nei giorni 2-3-4-5-6 maggio 2022. Le sedi individuate per le prove scritte sono le seguenti:

Tensostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea, 1963, 90146 Palermo PA

Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy 8/A, 95047 Catania CT

Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR.

Di seguito il Manuale di preparazione alla prova scritta.

Leggi l’avviso

Ultime ore per iscriversi al Concorso Regione Sicilia: il termine per la presentazione delle domande è fissato a domani, 25 febbraio, alle ore 23:59. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https//ripam.cloud»,

previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

*****aggiornamento del 24/01/2022: Il governo Musumeci ha approvato la modifica al bando del Concorso Regione Sicilia, prorogando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione: la scadenza era fissata al 28 gennaio, ma ora slitta al 25 febbraio.

Le novità sono state introdotte a seguito di una segnalazione da parte del sindacato Cobas/Codir, riguardante la citazione nel bando del comma 1-bis dell’art.52 del decreto legislativo 30 marzo del 2021 per la riserve dei posti al personale interno, in realtà abrogata dall’art.3 del decreto legge 80/2021.

Leggi gli avvisi

****aggiornamento del 29/12/2021: sono stati finalmente pubblicati sul sito ufficiale della regione, i due bandi del Concorso Regione Sicilia per l’assunzione di 1024 unità di personale destinate ai Centri per l’Impiego a tempo pieno ed indeterminato. Sono previste due procedure di selezione, così suddivise:

una per il reclutamento di 537 unità di personale di categoria D (laureati);

(laureati); una per il reclutamento di 487 unità di personale di categoria C (diplomati).

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per l’accesso al concorso, come partecipare e le prove d’esame previste.

Scarica i bandi

***aggiornamento del 06/12/2021: dopo quasi due anni di blocco, riparte finalmente il Concorso Regione Sicilia. Lo ha recentemente dichiarato l’assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, Antonio Scavone.

Il bando ufficiale è atteso nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre.

**aggiornamento del 27/07/2021: Si arresta, temporaneamente ma con molte incertezze, la pubblicazione dei bandi del concorso per 1024 assunzioni per i Cpi della Regione Sicilia. A darne notizia il Giornale di Sicilia, che fornisce anche le motivazioni: a causa dei continui ritardi e della riscrittura del bando, la Regione non può più accedere ai finanziamenti che sarebbero serviti a pagare i primi stipendi. Ulteriori ritardi sono derivati dalla scelta del governo della Regione Siciliana di non affidarsi più a FormezPA per l’organizzazione del concorso.

*aggiornamento del 9/06/2021: Ritarda la pubblicazione del bando per i circa 1024 posti nei Centri per l’impiego. A quanto si apprende dal Giornale di Sicilia, la Regione ha riscritto da capo i testi modificando in modo sostanziale le procedure del concorso: eliminate le preselezioni a quiz e anche la valutazione dei titoli professionali. In particolare si è pensato infatti di accorpare la preselettiva e la prova scritta aumentando il numero di quiz presenti in quest’ultima, ovvero 70.

Il bando era stato annunciato alla fine del 2019 ma la pandemia ha costretto a un primo rinvio. Ma un secondo ritardo di qualche giorno ha fatto sì che nel frattempo a Roma venisse approvata in Senato una modifica ai decreti Brunetta sulle procedure concorsuali. E non avendo fatto in tempo a pubblicare i bandi, la Regione è stata costretta a modificarli.

***

Bandi in arrivo per il Concorso Regione Sicilia. È un articolo sul Giornale di Sicilia a confermare la notizia della prossima ripresa dei concorsi per le assunzioni nei Centri per l’impiego. Diminuiscono i posti: dai 1135 in origine si passa a 1024 assunzioni.

Ci saranno due bandi, uno di categoria D e uno di categoria C. In sostanza, potranno partecipare sia laureati che diplomati.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: profili professionali

Al Concorso Centri Impiego Sicilia possono partecipare sia diplomati che laureati. In base ai finanziamenti stanziati nel 2019 erano previste 648 assunzioni per la categoria D e 487 per la categoria C, per un totale di 1135 posti.

I bandi invece prevedono ora un numero differente di posti, si passa infatti a 1024. I posti disponibili per i profili professionali in categoria D sono così suddivisi:

119 specialisti amministrativi contabili;

344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro;

37 specialisti informatici e statistici;

37 analisti del mercato del lavoro.

Per la categoria C i profili ricercati sono i seguenti:

176 istruttori amministrativi contabili;

311 istruttori operatori del mercato del lavoro.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: requisiti

Gli aspiranti candidati al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici per avere accesso alla procedura di selezione:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Per quanto riguarda i profili di categoria C, i candidati dovranno essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Invece, i candidati che concorrono per i profili di categoria D dovranno essere in possesso della laurea nelle classi indicate nel bando in relazione a ciascuno dei profili di funzionario.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: invio domande

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente

per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Le domande devono essere inviate, a partire dall’attivazione della procedura, entro e non oltre le ore 23,59 del 25 febbraio 2022.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: procedura

Secondo quanto anticipato, la procedura selettiva del concorso prevede due fasi, così articolate:

prova scritta: consiste nella risoluzione di 60 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e delle materie specificate all’interno dei bandi per ciascun profilo professionale.

consiste nella risoluzione di 60 quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e delle materie specificate all’interno dei bandi per ciascun profilo professionale. valutazione dei titoli.

Concorso Regione Sicilia per 1024 posti: preparazione

Per la preparazione del concorso per i profili di Specialisti amministrativo-contabili ed Istruttori amministrativo-contabili, consigliamo il seguente volume, il quale propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, ovvero:

Diritto costituzionale (compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, e regionale) con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione;

Diritto amministrativo (procedimento e atti amm., codice dei contratti pubblici, pubblico impiego e impiego nella regione sicilia, diritti e doveri pubblici dipendenti;

Ordinamento Regione Sicilia;

Trasparenza, anticorruzione, privacy;

Contabilità pubblica e ordinamento finanziario e contabile delle Regioni.

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

– quiz di lingua inglese;

– teoria e quiz di informatica;

– simulatore di quiz con tutte le materie richieste dal bando.

Rocchina Staiano, Luigi Tramontano, Maggioli Editore

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova scritta dei Concorsi indetti dalla Regione Sicilia per l’assunzione presso i Centri per l’impiego regionali di 119 Specialisti (cat. D) e 176 Istruttori (cat. C) amministrativo contabili.

Per quanto riguarda i profili di Specialisti del mercato e dei servizi del lavoro e di Istruttori-operatori del mercato del lavoro, consigliamo il seguente volume, che propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, ovvero:

Diritto amministrativo, con particolare riferimento a procedimento amministrativo e disciplina del pubblico impiego;

Diritto del lavoro e della legislazione sociale;

Legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro;

Normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

Normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

– quiz di lingua inglese;

– teoria e quiz di informatica;

– simulatore di quiz con tutte le materie richieste dal bando.

Concorso Regione Sicilia 1024 posti Centri per l’impiego 344 Specialisti del mercato e dei servizi del lavoro (cat. D) 311 Istruttori – operatori del mercato del lavoro (cat. C) – Prova scritta

Rocchina Staiano, Luigi Tramontano, Maggioli Editore

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla prova scritta dei Concorsi indetti dalla Regione Sicilia per l’assunzione presso i Centri per l’impiego regionali di 344 Specialisti (cat. D) del mercato e dei servizi del lavoro e 311 Istruttori-operatori (cat. C) del mercato del lavoro.









© RIPRODUZIONE RISERVATA