Concorso Azienda Zero Padova, 21 collaboratori amministrativi

Nuovo Concorso Azienda Zero Padova per l’assunzione di 21 unità di personale di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, con un contratto di lavoro e formazione a tempo determinato. Gli aspiranti candidati hanno tempo per inviare le domande di partecipazione fino al 30 giugno, seguendo la procedura indicata nei prossimi paragrafi.

Concorso Azienda Zero Padova: posti disponibili

Come si legge nel bando di concorso, la procedura selettiva viene svolta da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole Aziende interessate:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: n. 2 posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: n. 3 posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 2 posti;

Azienda Ulss n. 5 Polesana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 6 Euganea: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: n. 1 posto;

Azienda Ulss n. 8 Berica: n. 2 posti;

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: n. 2 posti;

Azienda Ospedale-Università Padova: n. 1 posto;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: n. 1 posto;

Istituto Oncologico Veneto IRCCS: n. 2 posti;

Azienda Zero: n. 2 posti.

Concorso Azienda Zero Padova: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale;

età inferiore ai 32 anni.

Inoltre, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Lauree Triennali appartenenti ad una delle seguenti classi:

– Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (classe L-18)

– Scienze Economiche (classe L-33)

Lauree Triennali appartenenti ad una delle seguenti classi:

– Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (classe L-18)

– Scienze Economiche (classe L-33)

Lauree Magistrali appartenenti ad una delle seguenti classi:

– Scienze dell’Economia (classe LM-56)

– Scienze Economico-Aziendali (classe LM-77)

Lauree Magistrali appartenenti ad una delle seguenti classi:

– Scienze dell'Economia (classe LM-56)

– Scienze Economico-Aziendali (classe LM-77)

Lauree corrispondenti conseguite in base agli ordinamenti previgenti.

Concorso Azienda Zero Padova: come partecipare

I candidati devono inviare le proprie candidature entro il 30 giugno 2022 alle ore 18, esclusivamente per via telematica, accedendo alla piattaforma raggiungibile a questa pagina.





Scarica il bando

Concorso Azienda Zero Padova: prove d’esame

L’Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale.

Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta teorico-pratica: potrà consistere in quesiti a risposta multipla, in quesiti a risposta sintetica o in un tema, nonché nella risoluzione di casi pratici vertenti su:

– Organizzazione aziendale;

– Principi e fondamenti della contabilità economico-patrimoniale;

– Analisi di bilancio;

– Programmazione e controllo di gestione;

– Contabilità analitica, metodologie e strumenti per la contabilità ed analisi dei costi;

– Principi e fondamenti di finanza aziendale e della valutazione degli investimenti aziendali;

– Fondamenti di diritto pubblico;

– Fondamenti di matematica finanziaria;

– Fondamenti di statistica.

prova orale: vertente sull'approfondimento delle materie di cui alla prova scritta teorico-pratica. Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso Azienda Zero Padova: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo i seguenti volumi:

Fosco Foglietta, Maggioli Editore

Il Manuale è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.

Ivano Cervella, Maggioli Editore

Il testo, grazie ad un’ampia raccolta di quesiti a scelta multipla sugli argomenti inerenti le selezioni, permetterà al candidato di verificare il proprio livello di preparazione, assicurando una maggiore familiarità con i test ed un proficuo utilizzo del tempo a disposizione durante le prove.









