Mascherine al chiuso, cosa cambia da oggi 15 giugno: le nuove regole

Il 15 giugno 2022 è l’ultimo giorno in cui sarà in vigore una delle ultime limitazioni imposte dal governo per contrastare la trasmissione del coronavirus: l’obbligo di indossare le mascherine per cinema, teatri, spettacoli e manifestazioni sportive al chiuso.

L’obbligo avrebbe dovuto cessare il 1° aprile con la fine dello stato di emergenza. Tuttavia, la linea del governo dettata dalla prudenza è stata quella di proseguire con l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso in determinate circostanze, eliminandolo invece per negozi, bar e ristoranti, spettacoli e manifestazioni sportive al chiuso.

La Circolare del ministero della Salute del 28 aprile scorso si era espressa anche sui trasporti pubblici e sui lavoratori, sugli ospiti e sui visitatori delle strutture sanitarie. In questi casi, però, l’obbligo potrebbe continuare: dopo mesi in cui la curva dei contagi era in discesa, stiamo assistendo in questo momento a un lieve (ma sotto controllo) aumento delle infezioni: questo potrebbe portare il governo a optare per una nuova proroga limitata a queste fattispecie.

Novità infine per la scuola: dopo l’incontro della giornata del 13 giugno tra il ministro Speranza e il ministro Bianchi, è stato deciso lo stop alle mascherine per gli esami di maturità e quelli di terza media.

Vediamo quindi cosa cambia dal 15 giugno per le mascherine al chiuso e dove queste invece potrebbero restare, in attesa delle nuove decisioni del governo.

Mascherine al chiuso: addio per cinema e teatri





Si legge nell’ordinanza del ministro della salute del 28 aprile che fino al 15 giugno 2022 “È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti

casi:

per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

e per il loro utilizzo: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;

che si svolgono al chiuso; per lavoratori, ospiti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.”

In base all’ordinanza, quindi, il 15 giugno sarebbe l’ultimo giorno in cui la mascherina è obbligatoria al chiuso. Tuttavia, in base a quanto rivelato nei giorni scorsi dal ministro Speranza e dal sottosegretario Costa, dal 16 giugno l’obbligo potrebbe cessare solo per:

cinema,

teatri

spettacoli e competizione sportive al chiuso.

Mascherine al chiuso: nuova proroga in arrivo

La linea del ministro Speranza è quella di proseguire nell’obbligo di indossare la mascherina per i traporti pubblici, che secondo le previsioni del sottosegretario Andra Costa potrebbe durare fino a fine settembre.

Dal 16 maggio, in base a un aggiornamento delle misure di sicurezza europee sui trasporti, la mascherina non è più obbligatoria sui voli dell’Unione Europea. Alla misura il nostro paese non si era adeguato, poiché come visto in precedenza l’ordinanza del 28 aprile prevede l’obbligo della mascherina sugli aerei fino al 15 giugno.

Il governo potrebbe quindi decidere di prorogare l’obbligo di mascherina per tutti i trasporti, aerei compresi, o adeguarsi alle regole europee e quindi procedere a una proroga per i trasporti prevedendo però un’eccezione per i vettori aerei.

Quasi scontata è invece la proroga dell’obbligo di indossare la mascherina per lavoratori, pazienti e visitatori delle strutture sanitarie.

Stop alle mascherine al chiuso a scuola

Come anticipato, studenti e studentesse in procinto di sostenere gli esami di maturità e quelli di terza media non avranno l’obbligo di indossare la mascherina, che resta comunque fortemente raccomandata.

La decisione è stata presa durante l’incontro tra i ministri Bianchi e Speranza del 13 giugno, alla presenza del presidente dell’ISS Brusaferro. L’obbligo di indossare la mascherina a scuola non era presente nell’ordinanza del ministro della Salute del 28 aprile poiché norme già in vigore lo prevedevano fino alla fine dell’anno scolastico.

Si attende quindi il Consiglio dei Ministri di oggi, 15 giugno, per conoscere con certezza quello che succederà da domani e dove si dovrà continuare a indossare le mascherine al chiuso d’estate.

Mascherine al chiuso: luoghi di lavoro

Nessuna novità per l’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro. Nella giornata del 4 maggio, in un incontro tra il Ministro del Lavoro e le parti sociali, era emersa la riconferma dell’obbligo di mascherine nel privato fino al 30 giugno. Fino a questa data resta quindi in vigore il Protocollo anti-Covid negli ambienti di lavoro. Entro questa data potrebbero arrivare nuovi tavoli di discussione e novità per il privato.

Diverso invece il caso dei dipendenti pubblici: una Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta ha recepito l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile, raccomandando l’uso della mascherina in determinate situazioni a rischio ma non prevedendo più alcun obbligo.

Stop all’obbligo vaccinale 15 giugno

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale per:

personale scolastico;

personale del comparto sicurezza, difesa, polizia penitenziaria;

personale delle università.

Continuano però ad arrivare le multe per chi non ha completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda il personale sanitario l’obbligo resta invece fino al 31 dicembre 2022.









