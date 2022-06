Concorso Ausl Modena, 26 infermieri: modificato il diario delle prove

*aggiornamento del 14/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso recante la modifica del diario della prova orale del Concorso Ausl Modena per la copertura di 26 posti di infermiere.

La prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta e della prova pratica) si svolgerà a partire dal 18 luglio 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame precedenti.

Il diario delle prove scritta e pratica, invece, non subisce nessuna modifica e si svolgeranno martedì 21 giugno alle ore 9.

Leggi l’avviso

*aggiornamento del 25/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2022 è stato pubblicato il diario delle prove d’esame del concorso Ausl Modena per il reclutamento di 26 infermieri, che si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prova scritta e pratica: martedì 21 giugno 2022 alle ore 9,00 presso il padiglione 1 di Piacenza expo S.p.a., via Tirotti n. 11, frazione Le Mose – 29122 Piacenza;

martedì 21 giugno 2022 alle ore 9,00 presso il padiglione 1 di Piacenza expo S.p.a., via Tirotti n. 11, frazione Le Mose – 29122 Piacenza; prova orale: si svolgerà a partire dal 12 settembre 2022 nelle sedi e secondo lo specifico calendario che verrà reso noto unitamente agli elenchi dei candidati che avranno superato le prove d’esame (prova scritta e pratica).





Calendario prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Ausl Modena, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

I 26 posti resi disponibili dal bando di concorso sono così suddivisi nelle aziende sanitarie coinvolte:

5 posti presso l’Azienda USL di Modena;

5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena;

1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;

5 posti presso l’Azienda USL di Parma;

5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma;

5 posti presso l’Azienda USL di Piacenza.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso Ausl Modena: requisiti

Possono avere accesso alla procedura concorsuale solamente i candidati in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

età non inferiore agli anni 18;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento;

iscrizione nelle liste elettorali,

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

E’ inoltre richiesto il possesso di:

Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere o Diploma di Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Inoltre, i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 206/2007.

Concorso Ausl Modena: come partecipare

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in

forma telematica connettendosi al sito Internet dell’azienda USL di Modena “www.ausl.mo.it – Concorsi e Avvisi – Bandi di Concorso – Bandi Attivi”, selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione.

La procedura sarà attiva fino alle ore 12 del giorno 20 febbraio 2022.

Infine, qualora il candidato invii più domane di partecipazione al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.

Scarica il bando

Concorso Ausl Modena: prove d’esame

La procedura di selezione del Concorso Ausl Modena consiste nelle seguenti fasi:

prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale.

potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale. prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica.

potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica. prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese, e di elementi di informatica.

La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Invece, il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.

Concorso Ausl Modena: valutazione dei titoli

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

titoli di carriera: 15;

titoli accademici e di studio: 6;

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

curriculum formativo e professionale: 6

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prove scritta e pratica e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei relativi elaborati.

Concorso Ausl Modena: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.









© RIPRODUZIONE RISERVATA