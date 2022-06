Concorsi Comune Milano, bandi in arrivo per 662 posti: aperti a diplomati e laureati

In arrivo nuove assunzioni nel capoluogo lombardo con i prossimi Concorsi Comune Milano, finalizzati al reclutamento di un totale di 662 unità di personale diplomato e laureato. La novità è stata diffusa a seguito del raggiungimento di un accordo tra il Comune di Milano e i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp, UilFpl e Csa, che stabilisce i dettagli del nuovo piano assunzioni dell’ente.

I nuovi posti di lavoro presso il comune milanese sono rivolti a diversi ruoli professionali, tra cui, soprattutto, a dirigenti, istruttori amministrativi, contabili, assistenti sociali e agenti di polizia municipale.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i profili professionali richiesti dai concorsi di Milano in arrivo nelle prossime settimane e come prepararsi.

Concorsi Comune Milano: profili professionali

Il Comune di Milano ha in programma 662 assunzioni di unità di personale in diversi profili. Nello specifico, riguarderanno le seguenti figure professionali:

170 agenti a tempo indeterminato;

40 agenti di polizia locale a tempo determinato;

34 ufficiali;

3 dirigenti;

195 lavoratori con vari ruoli e inquadramenti;

99 istruttori dei servizi educativi;

10 assistenti sociali;

11 collaboratori dei servizi museali;

26 lavoratori per le biblioteche;

Inoltre, è previsto il reclutamento di 74 ulteriori profili destinati alla copertura di posti di lavoro in vari uffici del Comune.

Concorsi Comune Milano: modalità di selezione





Per soddisfare il fabbisogno di 662 unità di personale presso il Comune di Milano, l’ente procederà all’attivazione di nuove procedure concorsuali e provvederà alla copertura dei posti vacanti anche tramite:

stabilizzazione di personale precario,

scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi.

Concorsi Comune Milano: come prepararsi

Per accedere ai 26 posti di lavoratori presso le biblioteche comunali

Concorso per Bibliotecario Collaboratore e Istruttore

Teoria e Test per tutte le prove

Il volume si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, utile per quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari, ma anche per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e l’organizzazione bibliotecaria nel suo complesso.

Per quanto riguarda le selezioni di Agenti di polizia locale

Antonella Manzione, Elena Fiore, Massimo Ancillotti, Rosa Bertuzzi, Edoardo Barusso, Andrea Del Ferraro

Questo manuale, forte dell’esperienza editoriale trentennale nei concorsi da “Vigile Urbano” e dei successi riscossi tra diverse generazioni di dipendenti dei Corpi di Polizia Municipale, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare.

Massimo Ancillotti, Rosa Bertuzzi, Nicola Cipriani, Roberto Dall’Aglio

Il volume presenta una raccolta di quesiti a risposta multipla, con soluzione corretta commentata, come supporto di preparazione alle prove dei concorsi per Agenti di Polizia municipale, indetti dagli enti locali.

Elena Fiore

Il manuale insegna a individuare le corrette procedure per l’accertamento degli illeciti sia amministrativi che penali e a redigere gli atti attraverso una rassegna di moduli puntualmente illustrati con osservazioni e note operative.









