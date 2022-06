Concorso VFP1 Marina Militare, 2000 posti: rettifica in Gazzetta

*aggiornamento del 13/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso di rettifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022.

Nell’avviso si legge che i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e anche alle prove di efficienza fisica, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche.

*aggiornamento del 31/01/2022: entro il 5 febbraio 2022 è possibile inviare la domanda di partecipazione al concorso per il secondo blocco di incorporamento, così organizzato:

primo incorporamento : previsto a settembre 2022 per i primi 304 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 144 per le CP;

: previsto a settembre 2022 per i primi 304 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 144 per le CP; secondo incorporamento: previsto nel mese di novembre 2022 per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 150 per le CP.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022 è stata pubblicata la rettifica al bando. Le modifiche riguardano l’invio delle domande, le convocazioni dei candidati del primo blocco agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e tutte le documentazioni richieste.





Indetto per il 2022 un nuovo bando di reclutamento nella Marina Militare per 2.000 volontari in ferma prefissata (VFP1). I posti sono così distribuiti:

1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e di questi:

– 1.090 per il settore d’impiego «navale»;

– 120 per il settore d’impiego «anfibi»;

– 60 per il settore d’impiego «incursori»;

– 30 per il settore d’impiego «palombari»;

– 40 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;

– 60 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;

– 594 per le varie specialità e abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».

Il reclutamento è su due blocchi di domande con distinti incorporamenti. Gli interessati possono candidarsi per un solo settore, lo conferma lo stesso bando:

“Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande. E’ ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi”.

Nei prossimi paragrafi vediamo chi può partecipare, come candidarsi e come è strutturata la selezione.

Concorso VFP1 Marina Militare: requisiti di accesso

Possono partecipare al concorso Marina Militare tutti gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; età compresa tra i 18 e i 25 anni ;

; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’ordinamento militare;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). Sono ammessi i candidati con titolo estero se dichiarato equipollente da un ufficio scolastico regionale o provinciale;

(ex scuola media inferiore). Sono ammessi i candidati con titolo estero se dichiarato equipollente da un ufficio scolastico regionale o provinciale; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio come volontari nelle Forze Armate.

I candidati che hanno fatto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere in possesso di ulteriori requisiti (il dettaglio nel bando).

Concorso VFP1 Marina Militare: come fare domanda

L’invio delle domande di partecipazione viene gestito tramite il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa concorsi.difesa.it.

Al momento è possibile presentare le domande per il secondo blocco di reclutamento entro il 5 febbraio 2022.

Concorso VFP1 Marina Militare: la selezione

La selezione si svolge secondo le seguenti fasi:

valutazione dei titoli di merito;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

accertamenti attitudinali specifici;

prove di efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica.

Per ulteriori indicazioni rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Difesa.









