Concorsi OSS, tutti i bandi attivi: requisiti, prove e come partecipare

Concorsi OSS: data l’importanza che il ruolo di operatore sanitario ha avuto e continua a detenere in questo momento storico di emergenza sanitaria, attualmente vi è molta richiesta di questo profilo professionale. Sono molte, infatti, le Aziende Sanitarie di ogni regione che hanno indetto e stanno attivando dei bandi di concorso pubblico per le assunzioni, a tempo indeterminato e non.

In questo articolo, illustriamo tutte le fasi che il candidato deve affrontare per partecipare ad un concorso pubblico per OSS, i requisiti richiesti, come partecipare e le prove d’esame previste dai bandi.

Negli ultimi paragrafi vedremo anche tutti i bandi ad oggi attivi, in continuo aggiornamento, per diventare OSS.

Indice dei contenuti

Concorsi OSS: tutti i requisiti

Innanzitutto, per avere accesso alle procedure concorsuali, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

godimento dei diritti civili e politici;

non possono accedere agli impieghi gli esclusi dall’elettorato politico attivo e i destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;

non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. 165/2001;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l’accesso ai concorsi per operatori socio-sanitari sono richiesti in genere i seguenti requisiti specifici:

Diploma di scuola secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

Qualifica di operatore socio-sanitario (OSS).

Concorsi OSS: come partecipare





Nel bando viene sempre indicato l’indirizzo dove recapitare la domanda di concorso e le modalità di accettazione della stessa. Inoltre, l’istanza deve necessariamente essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre la data di scadenza del bando di selezione.

La documentazione da allegare varia in base ai titoli posseduti dal candidato. Si dovrà pertanto allegare una documentazione obbligatoria composta da:

Attestato da operatore socio-sanitario (OSS)

Licenza della scuola media

Fotocopia del documento di identità

Fotocopia del codice fiscale

Curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato ed in formato standard europeo.

Concorsi OSS: procedura di selezione

Generalmente, la procedura di selezione per ricoprire il ruolo di OSS può essere costituita da:

prova preselettiva (eventuale): a discrezione delle Amministrazioni, può essere indetta una preselezione, che potrebbe consistere in:

– Test a risposte multiple,

– Soluzione di quesiti a risposta sintetica,

– Quesiti a risposta aperta,

(eventuale): a discrezione delle Amministrazioni, può essere indetta una preselezione, che potrebbe consistere in: – Test a risposte multiple, – Soluzione di quesiti a risposta sintetica, – Quesiti a risposta aperta, prova scritta: potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica/articolata/multipla, con riferimento alle conoscenze e competenze tecniche, relazionali e progettuali specifiche del profilo di OSS;

potrà consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica/articolata/multipla, con riferimento alle conoscenze e competenze tecniche, relazionali e progettuali specifiche del profilo di OSS; prova pratica: può consistere in:

– soluzione di quesiti a risposta sintetica;

– quesiti a risposta aperta;

– relazione scritta;

– può essere richiesto al candidato l’esecuzione di tecniche specifiche anche in forma simulata o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale.

può consistere in: – soluzione di quesiti a risposta sintetica; – quesiti a risposta aperta; – relazione scritta; – può essere richiesto al candidato l’esecuzione di tecniche specifiche anche in forma simulata o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale. prova orale: se viene superata la prova pratica, il candidato è ammesso alla prova orale. Avrà lo scopo di approfondire il possesso delle competenze tecniche o specifiche relative al profilo oggetto del concorso, nelle materie previste per lo scritto.

In molti casi, le Amministrazioni, visto il grande numero di partecipanti ai concorsi, possono espletare una prova preselettiva. Il numero di prove e la loro organizzazione può variare e viene stabilito dai singoli bandi di concorso.

Concorsi OSS: come prepararsi

Per la preparazione dei Concorsi OSS consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Concorsi OSS: tutti i bandi attivi

Di seguito abbiamo raccolto tutti i bandi di concorsi attivi per diventare OSS – Operatore socio sanitario e tutte le indicazioni utili per partecipare alle selezioni.

ASP SENECA DI BOLOGNA

L’ASP Seneca di Crevalcore (Bologna) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quindici operatori socio-sanitari, categoria B, posizione economica B3.

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro il 10 luglio 2022, tramite la piattaforma elettronica disponibile all’indirizzo www.metodoselezione.it/aspseneca seguendo le istruzioni lì specificate.

La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata al versamento della tassa di concorso di 10 euro.

Scarica il bando

CASA DI RIPOSO TASSONI DI VICENZA

La Casa di Riposo Tassoni di Cornedo Vicentino (Vicenza) ha indetto una selezione pubblica per il reclutamento di 5 OSS a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione devono essere presentate al Direttore della Casa di Riposo “dott. Umberto ed Alice Tassoni” – Via G. Garibaldi, 58 – 36073 – Cornedo Vic.no (VI) entro e non oltre le ore 12 del 7 Luglio 2022 secondo una delle seguenti modalità:

raccomandata con ricevuta di ritorno;

presso l’ufficio segretaria dell’Ente previo appuntamento telefonico;

mediante PEC all’indirizzo: [email protected]

Scarica il bando

IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DI VICENZA

L’IPAB, Centro servizi anziani di Dueville, in provincia di Vicenza, ha aperto una selezione pubblica per l’assunzione di 7 OSS a tempo indeterminato, a cui si può accedere con il possesso della licenza media.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 27 giugno 2022 al seguente indirizzo: IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI – VIA IV NOVEMBRE 11 – 36031 DUEVILLE (VI)

con una delle seguenti modalità:

a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. ( in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione),

direttamente all’ Ufficio Personale dell’Ente durante il seguente orario 09.00 – 12.00

tramite PEC: [email protected]

Scarica il bando

CASA DI RIPOSO “FENZI” DI CONEGLIANO

La Casa di riposo “Fenzi” di Conegliano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 5 OSS a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul modello allegato al bando e presentata entro le ore 12 del 26 Giugno 2022 tramite una delle seguenti modalità:

negli orari di apertura della Segreteria dell’Ente;

raccomandata A.R. a mezzo indirizzata al Segretario-Direttore del Centro Servizi Casa di Riposo “F. Fenzi” Viale Spellanzon n. 62 – 31015 Conegliano (TV);

A.R. a mezzo indirizzata al Segretario-Direttore del Centro Servizi Casa di Riposo “F. Fenzi” Viale Spellanzon n. 62 – 31015 Conegliano (TV); mediante corriere, allo stesso indirizzo sopra indicato;

allo stesso indirizzo sopra indicato; mediante PEC all’indirizzo: [email protected]

Scarica il bando

APSP VALLE DEL VANOI

L’APSP di Valle del Vanoi (Trentino Alto Adige) ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per contratti di lavoro a tempo determinato per OSS.

Le domande devono essere redatte sul modello allegato al bando e presentate entro le ore 12 del 17 Giugno 2022 mediante una delle seguenti modalità:

consegnata a mano;

raccomandata con ricevuta di ritorno all’ A.P.S.P “Valle del Vanoi” – Via Danoli, 15 – 38050 Canal San Bovo (TN);

corriere allo stesso indirizzo;

PEC all’indirizzo [email protected]

