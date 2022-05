Sconti treno per referendum e elezioni amministrative: come ottenerli

Il 12 giugno gli elettori saranno chiamati a esprimere la propria preferenza dalle 7 alle 23 in tutta Italia per il referendum abrogativo sulla giustizia. Contestualmente, in circa 1000 Comuni italiani si terranno anche le elezioni amministrative. Considerando che il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori, sono diversi i cittadini italiani che dovranno spostarsi per poter votare. Per raggiungere il Comune di residenza utilizzando il treno è possibile usufruire di tariffe agevolate, di sconti per il referendum e le elezioni amministrative.

Le tariffe agevolate sono messe a disposizione sia da Trenitalia che da Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo), e si applicano a tutti i treni, compresi quelli ad alta velocità, con qualche differenza.

Per usufruire delle offerte è necessario prenotare un viaggio di andata e ritorno in date vicine a quella del voto, ed esibire durante il viaggio del ritorno un documento di identità e la tessera elettorale timbrata che attesti l’avvenuta votazione.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionano gli sconti per i viaggi in treno per referendum ed elezioni amministrative 2022.

Sconti treno per referendum e elezioni amministrative: Trenitalia

La tariffa agevolata di Trenitalia per chi deve recarsi a votare prevede, per i residenti italiani, le seguenti riduzioni:

70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;

del prezzo Base per i treni nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; 60% sui biglietti per treni Regionali.





Gli sconti si applicano esclusivamente ai viaggi di andata e ritorno in 2^ classe. Si potrà accedere allo sconto per viaggi che prevedono l’andata dal 10° giorno antecedente le elezioni e il ritorno fino al 10° giorno successivo al giorno di votazione.

È possibile acquistare un biglietto con tariffa agevolata:

nelle biglietterie Trenitalia;

nelle agenzie di viaggio autorizzate;

tramite sito e app Trenitalia.

I biglietti a tariffa Elettori Ttper Trenord e FSE non sono acquistabili sui canali digitali. Occorrerà esibire un documento di identità e la tessera elettorale, sia in biglietteria che al personale di bordo. Se non si è in possesso della tessera elettorale occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva scaricabile a questo indirizzo. In caso di acquisto sui canali digitali si dovrà inserire in una apposita sezione il numero della tessera elettorale o la spunta di autocertificazione.

Anche al ritorno occorrerà esibire al personale di bordo la tessera elettorale timbrata che attesti il voto, o in alternativa una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Sconti treno per referendum e elezioni amministrative: treni esteri

Gli elettori che vivono in uno stato estero e vogliono tornare in Italia a votare possono richiedere la tariffa Italian Elector, esclusivamente per i viaggi internazionali da e per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera.

In questo caso il biglietto dovrà essere acquistato presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitati a vendere la tariffa Italian Elector.

Sconti treno per referendum e elezioni amministrative: Nuovo Trasporto Viaggiatori (Italo)

Italo offre uno sconto del 60% sulle tariffe Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort. È possibile acquistare i biglietti scontati:

a questo indirizzo;

nelle biglietterie Italo nelle stazioni;

al numero 060708.

Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 3/06 e il 12/06, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 12/06 e il 22/06.

Durante il viaggio di ritorno, affinché il biglietto sia valido dovranno essere necessariamente esibiti il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.









© RIPRODUZIONE RISERVATA