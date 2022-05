Concorso Regione Lombardia, 30 specialisti area economica organizzativa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso Regione Lombardia, per esami, in esecuzione dell’accordo interistituzionale stipulato con ANCI Lombardia, per la copertura di 30 posti con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica D, profilo professionale di specialista area economica/organizzativa di cui:

15 da assumere direttamente dai comuni aderenti,

15 da assumere dalla giunta di Regione Lombardia.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio chi può partecipare alla selezione della Regione Lombardia, come candidarsi e le prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti.

Concorso Regione Lombardia, chi può partecipare

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dalla Regione Lombardia, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del bando:

essere cittadini italiani;

essere in possesso di una laurea triennale o di una laurea vecchio ordinamento o

specialistica o magistrale.

collocamento a riposo;

secondo le vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato godimento;

non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i cittadini soggetti a

tale obbligo.

Concorso Regione Lombardia, come candidarsi

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo: www.concorsi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12,00 del 20 maggio 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 20 giugno 2022.

Si ricorda ai candidati che, per accedere al servizio di invio delle istanze di partecipazione, occorre essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

PIN della tessera sanitaria CNS,

SPID,

Concorso Regione Lombardia, prove d’esame

Il concorso è espletato attraverso una prova scritta ed una orale.

La prova scritta, sotto forma di quesiti a risposta multipla/sintetica, intende verificare le conoscenze normative e teoriche relativamente alle

seguenti materie:

Contabilità pubblica, con particolare riferimento a quella economico-patrimoniale

(D.Lgs. 118/2011);

267/2000);

Normativa e prassi relativa alla finanza di progetto (di cui alla Parte IV del D.Lgs

50/2016);

Metodi di analisi e rielaborazione dei dati e valutazione delle politiche pubbliche;

Metodi e strumenti di gestione dei progetti;

Principi generali degli aiuti di stato: art. dal 107 al 109 del TFUE, comunicazione sulla

nozione di Aiuto della Commissione n. 2016/C 262/01; i regolamenti de minimis e in

esenzione da notifica;

Principi generali dei sistemi di analisi delle performance del personale di pubbliche

amministrazioni (D.Lgs. 150/2009);

La prova orale consisterà in un colloquio di approfondimento relativo alle capacità e abilità

del candidato di applicare nei contesti operativi pubblici le nozioni relative alle materie

oggetto della prova scritta, compresi i soft skill necessari per valutare la professionalità

complessiva del candidato. A tale fine saranno valutate in particolare le abilità di

comunicazione, di creatività tecnico-organizzativa, di definizione delle priorità e degli

obiettivi e della loro efficace rendicontazione.

Concorso Regione Lombardia, come prepararsi

