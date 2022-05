Concorso Agenzia Dogane 2022, bando a luglio per 1500 posti

In arrivo nel mese di luglio il bando del Concorso Agenzia Dogane 2022, aperto sia ai diplomati sia ai laureati, per il reclutamento di 1500 unità di personale a tempo pieno e indeterminato. Ad annunciarlo, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, intervistato dal giornale il Messaggero. Secondo le sue anticipazioni, il bando di concorso verrà pubblicato nel mese di luglio.

Le assunzioni in programma saranno rivolte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati.

Altra novità importante riguarda la periodicità di questi concorsi: per far fronte i pensionamenti dell’Agenzia (circa mille all’anno), il Direttore ha dichiarato l’intenzione di bandire un concorso ogni 12/15 mesi, per reclutare circa 1500 persone ogni anno.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni attualmente disponibili riguardo il concorso in arrivo per assumere 1500 persone presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Concorso Agenzia Dogane 2022, il bando

Secondo le anticipazioni rilasciate dal Direttore dell’Agenzia, Marco Minenna, il nuovo bando di concorso dovrebbe essere pubblicato nel mese di luglio, dando il via alla procedura di selezione in piena estate.





Inoltre, per incentivare la partecipazione al futuro concorso pubblico, il Direttore Marcello Minenna ha anticipato che, a differenza delle procedure di selezione passate, quest’anno i candidati potranno scegliere la sede di lavoro. Dunque, durante la compilazione delle candidature, gli aspiranti candidati potranno indicare la Regione in cui intendono prestare servizio.

Concorso Agenzia Dogane 2022, profili professionali

Per conoscere nel dettaglio tutti i profili professionali ricercati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite il nuovo concorso, occorre attendere la pubblicazione del bando ufficiale.

Nel frattempo, sappiamo che i 1500 posti che saranno messi a concorso a partire da luglio sono aperti sia ai candidati diplomati, sia ai candidati laureati.

Inoltre, il Direttore Minenna ha anticipato anche l’arrivo di un’altra novità degna di nota: sarà favorita la specializzazione dei profili professionali, sia nell’ambito del concorso pubblico, sia al termine dello stesso, durante il periodo di formazione.

Concorso Agenzia Dogane 2022, come prepararsi

