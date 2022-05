Concorso Ministero Transizione ecologica, 251 posti: pubblicata la graduatoria

***aggiornamento del 27/05/2022: la Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2022 ha reso noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito internet del Formez la graduatoria finale di merito, codice GEO/MATTM, del Concorso Ministero transizione ecologica.

***aggiornamento del 25/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla graduatoria finale di merito riferita al Codice BIO/MATTM del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 251 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero della transizione ecologica.

**aggiornamento del 04/02/2022: nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022 si legge che sono state pubblicate le graduatorie finali di merito del concorso per ciascuno dei seguenti codici di concorso: Codice ING/MATTM; Codice ECO/MATTM; Codice ARC/MATTM; Codice CHI/MATTM; Codice NAT/MATTM; Cod. INF/MATTM.





*aggiornamento del 12/11/2021: pubblicate le date di svolgimento della prova orale del Concorso Ministero Transizione ecologica per i profili di 35 funzionari con competenze nel settore dell’economia e fiscalità ambientale (Cod. ECO/MATTM) e di 11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche (Cod. CHI/MATTM).

Di seguito il calendario:

29, 30 novembre e 1 dicembre 2021 presso la sede di Formez PA di Viale Marx n.15 si svolgerà la prova orale per il reclutamento di 35 funzionari (cod. ECO_MATTM);

29 novembre 2021 presso la sede di Formez PA di Viale Marx n.15 si svolgerà la prova orale per il reclutamento di 11 funzionari (cod. CHI_MATTM).

Elenco convocati (ECO/MATTM)

Elenco convocati (CHI/MATTM)

Online il calendario con le date in cui si svolgeranno le prove scritte del Concorso del Ministero della Transizione ecologica (ex Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) per la copertura di un totale di 251 posti da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, a tempo indeterminato.

Il concorso era stato indetto dall’allora Ministero dell’Ambiente nel 2019, ma a causa dell’avvento della pandemia le prove scritte sono state rimandate.

Vediamo ora nel dettaglio il calendario con tutte le date e le sedi delle prove scritte.

Concorso Ministero Transizione ecologica: posti disponibili

I 251 posti disponibili messi a concorso sono così suddivisi:

55 funzionari con competenze nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile – (Cod. ING/MATTM);

35 funzionari con competenze nel settore dell’economia e fiscalita’ ambientale – (Cod. ECO/MATTM);

25 funzionari con competenze nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del paesaggio – (Cod. ARC/MATTM);

22 funzionari con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia marina – (Cod. BIO/MATTM);

11 funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche – (Cod. CHI/MATTM);

30 funzionari con competenze nel settore delle scienze geologiche e geofisiche -(Cod. GEO/MATTM);

60 funzionari con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali – (Cod. NAT/MATTM);

13 funzionari con competenze nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la società dell’informazione – (Cod. INF/MATTM).

Concorso Ministero Transizione ecologica: calendario prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno seguendo il seguente calendario, a seconda del codice di concorso:

ECO/MATTM, 9 settembre 2021 ore 8.30

GEO/MATTM, 9 settembre 2021 ore 14.30

NAT/MATTM, 10 settembre 2021, ore 8.30

ING/MATTM, 10 settembre 2021 ore 14.30

ARC/MATTM, 13 settembre 2021 ore 8.30

BIO/MATTM, 13 settembre 2021 ore 14.30

CHI/MATTM, 14 settembre 2021 ore 8.30

INF/MATTM, 14 settembre 2021 ore 14.30,

presso le seguenti sedi:

9 e 10 settembre 2021

• Lazio: Nuova Fiera di Roma, per i candidati residenti nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

• Lombardia: Unahotels Expo Fiera Milano per i candidati residenti nelle Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Stato Estero, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto.

13 e 14 settembre 2021

• Lazio: Nuova Fiera di Roma, per i candidati residenti nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

• Lombardia: Unahotels Expo Fiera Milano per i candidati residenti nelle Regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Stato Estero, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto.

Scarica il calendario delle prove.

Concorso Ministero Transizione ecologica: prova scritta

La prova scritta del Concorso Ministero Transizione ecologica consisterà in un test a risposta multipla di 60 domande da risolvere in 60 minuti per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti

mancata risposta: 0 punti

risposta errata: ‐0,15









