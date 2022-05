Concorsi Provincia di Potenza, 17 istruttori amministrativi e tecnici

Nuove assunzioni di personale diplomato e laureato nella regione Basilicata. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio, infatti, sono stati pubblicati gli estratti dei Concorsi Provincia di Potenza, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di 17 unità di personale nei profili di istruttore amministrativo e tecnico, categorie C e D, a tempo pieno e indeterminato.

I 17 posti messi a concorso sono così distribuiti per figure professionali:

6 posti di Istruttore amministrativo-contabile, categoria C,

4 posti di Istruttore tecnico, categoria C,

4 posti di Istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,

3 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D.

Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i requisiti richiesti per candidarsi, come partecipare e quali sono le prove d’esame previste dai bandi di concorso.

Concorsi Provincia di Potenza: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dalla Provincia di Potenza per 17 istruttori diplomati e laureati, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generici alla data di scadenza dei bandi:

cittadinanza italiana o di un paese Europeo;

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in

materia di collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai

sensi della vigente normativa in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le

pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei

riguardi degli obblighi di leva;

essere in possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Digitale (SPID).

Per quanto riguarda i profili in categoria C si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Diversamente, per i profili in categoria D è richiesto il possesso di una laurea, nelle classi indicate nei rispettivi bandi di concorso.





Scarica i bandi

Concorsi Provincia di Potenza: invio domande

I candidati dovranno inviare le domande di partecipazione al concorso in via esclusivamente telematica tramite questo portale, entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022.

Inoltre, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno provvedere, ai fini dell’invio

dell’istanza, al pagamento del contributo per la partecipazione al concorso di 10 euro a mezzo del sistema di pagamento PagoPa.

Concorsi Provincia di Potenza: prove d’esame

La procedura di selezione di ogni concorso della Provincia di Potenza consisterà in un’unica prova scritta, che verterà sulle materie indicate nei singoli bandi e sarà composta da 40 quesiti da risolvere in 60 minuti. Solo per i candidati che supereranno la prova, che abbiano conseguito un punteggio di almeno 21/30, è prevista anche la valutazione dei titoli. A ciascuna risposta dei quiz non situazionali è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: – 0,25 punti. Il punteggio dei quiz situazionali, invece: più efficace: + 0,75 punti;

neutra: + 0,375 punti;

meno efficace: 0 punti. Secondo quanto riportato nei bandi di concorso, inoltre, la prova si svolgerà mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali ed eventualmente con più sessioni consecutive non contestuali.

Concorsi Provincia di Potenza: testi consigliati

Per la preparazione ai concorsi consigliamo i seguenti volumi:

Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Collaboratore professionale e Istruttore nell’area amministrativa e contabile degli Enti locali (cat. B e C) e consente una preparazione mirata sulle materie richieste durante le prove concorsuali.

Stefano Bertuzzi, Maggioli Editore

Il volume riassume tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali.

Questa settima edizione tiene conto degli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore.









