Concorso ASST Milano, 40 infermieri: requisiti e prove

In arrivo nuove assunzioni di infermieri nel capoluogo lombardo tramite l’apertura del Concorso ASST Milano. La procedura concorsuale, per titoli ed esami, indetta dall’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese (in provincia di Milano), è finalizzata al reclutamento di 40 collaboratori professionali sanitari, infermieri, in categoria D a tempo pieno e indeterminato.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per avere accesso al concorso, come fare domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso ASST Milano: requisiti

Per partecipare alla procedura concorsuale indetta dall’ASST Rhodense di Garbagnate Milanese, gli aspiranti candidati al posto di infermiere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, come la cittadinanza di Paesi Europei, di San marino e di Città del Vaticano);

idoneità fisica all’impiego;

Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) o Diploma universitario di Infermiere, o i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

iscrizione all'albo professionale (Collegio IPASVI);

(Collegio IPASVI); documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale (sars cov-2), ai

sensi del D.L. n. 44 dell’1.4.2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio

2021, n. 76 e s.m.i.

Inoltre, non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Concorso ASST Milano: come partecipare

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale devono essere inviate in via esclusivamente telematica attraverso questo portale entro e non oltre il giorno 23 giugno 2022.





I documenti che devono essere necessariamente allegati on line, a pena di esclusione

sono:

Documento di identità valido; ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese generali del concorso,

di euro 10,00, da versare mediante bonifico bancario (IT16V0503433130000000002000 intestato all’A.S.S.T. RHODENSE) con l’indicazione della causale “concorso infermiere”.

Concorso ASST Milano: prove d’esame

La procedura di selezione dell’ASST Milano prevede l’espletamento di due prove d’esame, articolate come di seguito:

prova scritta: verterà su argomenti specifici attinenti al profilo a concorso. La

prova scritta, ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, potrà consistere

anche nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla. Alla prova sarà assegnato un punteggio massimo di 70 punti e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini

numerici di almeno 49/70;

I candidati verranno sottoposti anche ad una fase di valutazione dei titoli, a cui sono riservati 30 punti su 100.

Scarica il bando

Concorso ASST Milano: come prepararsi

Per la preparazione alle prove del Concorso ASST Milano per accedere al profilo professionale di Infermiere, consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.









