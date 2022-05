Referendum 12 giugno: i 5 quesiti da votare e Fac-simile schede di voto

Manca poco al Referendum 12 giugno 2022, ma a conti fatti in pochi sanno perché saremo chiamati alle urne. Va detto subito che si tratta di un voto referendario sulla giustizia: materia complicata per la maggioranza della popolazione, in aggiunta alla scarsa informazione a riguardo.

Fatto sta che 51 milioni e mezzo di cittadini (compresi quelli residenti all’estero) sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari abrogativi. Solo 1 italiano su 4 ne è al corrente e (piccolo particolare) se non verrà raggiunto il quorum necessario (maggioranza assoluta con il 50 percento più uno dei voti), sarà tutto inutile.

Dai dati del Ministero dell’interno infatti il corpo elettorale comprensivo anche degli elettori residenti all’estero, desunto dalla rilevazione semestrale 31 dicembre 2021, è pari a 51.533.195 di cui: 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne.

Quello che ci verrà chiesto è di decidere se abrogare (quindi cancellare) o mantenere alcune normative che attualmente sono in vigore nel nostro ordinamento.

Referendum 12 giugno: perchè si vota

Saremo chiamati ad esprimerci in cabina (oltre che per le Elezioni amministrative 2022) anche sul Referendum sulla giustizia. Ci verranno consegnate 5 schede di voto, corrispondenti a 5 diversi quesiti referendari.





Si vota infatti per:

separazione delle carriere (tra giudici e pm),

custodia cautelare durante le indagini

legge Severino – incandidabilità dopo la condanna

pagelle ai magistrati,

Riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm)

Il proprio giudizio di voto si esprime così:

apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore

Referendum giustizia giugno 2022: quando si vota

Il voto per la consultazione referendaria si terrà domenica 12 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. I cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), possono votare all’estero.

Referendum giugno 2022: i 5 quesiti abrogativi

Ecco in dettaglio i quesiti su cui saremo chiamati ad esprimere il nostro voto abrogativo (cioè di cancellazione dell’attuale normativa):

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

I quesiti completi possono essere consultati sulle FAQ Ministero dell’interno

Referendum 12 giugno: i colori delle 5 schede di voto

Come si legge anche sul sito del Ministero dell’interno, sono stati definiti i colori delle schede di votazione per i cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile scorso per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

Le 5 schede con sopra i quesiti avranno i seguenti colori:

scheda di colore rosso per il Referendum n. 1 : abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

per il : abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; scheda di colore arancione per il referendum n. 2 : limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;

per il : limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale; scheda di colore giallo per il referendum n. 3 : separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;

per il : separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati; scheda di colore grigio per il Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;

per il : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte; scheda di colore verde per il Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Referendum 12 giugno: Fac-simile delle schede di voto

Di seguito le immagini dei Fac-simili delle 5 schede di votazione scelte per i referendum abrogativi di domenica 12 giugno.

REFERENDUM QUESITO 1 – SCHEDA ROSSA

REFERENDUM QUESITO 2 – SCHEDA ARANCIONE

REFERENDUM QUESITO 3 – SCHEDA GIALLA

REFERENDUM 4 – SCHEDA GRIGIA

REFERENDUM 5 – SCHEDA VERDE









