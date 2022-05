Bonus 200 euro colf e badanti: come verrà erogato

Il Decreto legge 17 maggio 2022 numero 50 (cosiddetto D.L. “Aiuti”) con l’obiettivo di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in Ucraina, ha introdotto un’indennità una tantum esentasse pari a 200 euro. La misura, disciplinata agli articoli 31 e 32, è destinata a lavoratori dipendenti e pensionati. A questi si aggiungono una serie di altri beneficiari del bonus 200 euro, tra cui colf e badanti e, in generale, quanti hanno in corso uno o più rapporti di lavoro domestico.

A prevederlo è il comma 8 dell’articolo 32, norma che descrive anche chi si occuperà di corrispondere il bonus, come i lavoratori potranno ottenerlo e con quali limiti e requisiti.

In particolare sarà importante presentare correttamente la domanda di indennità, soprattutto per coloro che lavorano con più persone o appartengono ad un’altra categoria beneficiaria.

Analizziamo quindi in dettaglio come sarà erogato il bonus 200 euro una tantum a colf e badanti.

Bonus 200 euro colf e badanti: requisiti

Per poter ottenere l’indennità una tantum i lavoratori domestici devono avere in essere “uno o più rapporti di lavoro” alla “data di entrata in vigore del presente decreto” (articolo 32 comma 8).





Pertanto, la prestazione sarà riservata a quanti risultano assunti al 18 maggio 2022 data, appunto, di entrata in vigore del D.L. “Aiuti”.

La misura non spetterà a coloro che già l’hanno ricevuta in qualità di lavoratori dipendenti, pensionati o appartenenti ad altre categorie beneficiarie.

Bonus 200 euro colf e badanti: come richiederlo

Per ottenere il bonus 200 euro dovrà essere trasmessa domanda all’INPS, collegandosi al portale telematico dell’Istituto inps.it secondo le modalità che saranno descritte con apposita circolare o messaggio.

Si ricorda che per accedere ai servizi online è attualmente necessario possedere le credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il PIN resta come modalità di accesso riservata ai soli cittadini residenti all’estero, non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Per esplicita previsione del comma 8 articolo 32 del Decreto in parola, le domande “possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato” e sono “valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193”.

Bonus 200 euro colf e badanti: a pagare sarà l’INPS

I datori di lavoro domestico non saranno coinvolti nel meccanismo di erogazione del bonus 200 euro. Questo è quanto risulta dal Decreto “Aiuti”.

Nel testo (articolo 32 comma 8) si fa esplicito riferimento al fatto che l’INPS, su domanda, corrisponderà ai lavoratori domestici, a mezzo pagamento diretto, l’indennità una tantum.

Dal tenore della norma si comprende che saranno i beneficiari stessi a scegliere, in sede di invio dell’istanza all’Istituto, la modalità di pagamento con cui saranno accreditate le somme.

Bonus 200 euro colf e badanti: l’indennità è netta?

Il Decreto numero 50/2022 afferma chiaramente che il bonus 200 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

La somma, peraltro, sarà esente da trattenute per tassazione IRPEF e contributi INPS. Si tratterà, di conseguenza, di 200 euro netti in favore di colf e badanti.

Bonus 200 euro colf e badanti con più rapporti di lavoro: come funziona

I 200 euro spettano una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Pertanto, il lavoratore che ha presentato domanda per ottenere il bonus in ragione del contratto con il datore di lavoro Alfa non potrà inoltrare una seconda istanza in virtù del rapporto con il datore Beta.

Bonus 200 euro colf e badanti: risorse finanziarie

Per finanziare il bonus 200 euro destinato a colf e badanti, nonché ad altre categorie di beneficiari diverse da lavoratori dipendenti e pensionati, le risorse pubbliche impegnate ammontano ad 804 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 32 comma 21).

Al contrario per l’indennità una tantum in favore di:

Lavoratori dipendenti, le risorse pubbliche sono pari a 2.756 milioni di euro (per il 2022);

Pensionati, gli oneri ammontano a 2.740 milioni di euro (sempre per l’anno corrente).

Da ultimo, è opportuno ricordare che il Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui scopo è quello di finanziare il bonus per lavoratori autonomi e professionisti, ha una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per il 2022.

Bonus 200 euro: gli altri beneficiari

Oltre a lavoratori domestici, lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi e professionisti, esistono una serie di categorie lavorative inserite all’articolo 32, commi dal 9 al 18, beneficiarie del bonus.

Ci riferiamo in particolare a:

Beneficiari delle indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL nel mese di giugno 2022;

nel mese di giugno 2022; Destinatari, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola;

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 18 maggio 2022, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, in possesso di un reddito 2021 (derivante dai suddetti rapporti) non superiore a 35 mila euro;

Beneficiari, nel corso del 2021, di una delle indennità previste dal Decreto legge numero 41/2021 (articolo 10, commi da 1 a 9) e dal Decreto legge numero 73/2021 (articolo 42);

Lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno cinquanta giornate, oltre ad aver totalizzato nel medesimo anno (grazie ai suddetti rapporti) redditi non eccedenti i 35 mila euro;

Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno cinquanta contributi giornalieri versati ed un reddito (derivante dalle suddette attività e nel medesimo anno) non superiore a 35 mila euro;

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 18 maggio 2022 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti di lavoro autonomo occasionali (per i quali è stato versato almeno un contributo mensile;

Incaricati alle vendite a domicilio con un reddito 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5 mila euro e titolari di partita IVA attiva iscritti, alla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti”, alla Gestione separata INPS.

Sono da ultimo inclusi tra i potenziali beneficiari dell’indennità una tantum (articolo 32 comma 18) i destinatari del Reddito di Cittadinanza (RdC).

Nei loro confronti, il bonus è riconosciuto a patto che nel nucleo familiare non sia presente un soggetto già destinatario dell’indennità in qualità di lavoratore dipendente, pensionato o appartenente alle altre categorie sopra citate.









