Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti, 45 infermieri: diario prova suppletiva

*aggiornamento del 23/05/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022 è stato pubblicato un avviso che stabilisce l’espletamento di una prova suppletiva per il giorno 7 giugno 2022 a Pescara, per i soli candidati ammessi con riserva che siano risultati assenti alla prova unica tenutasi in data 21 aprile 2022, per isolamento dovuto a positività al Covid-19.

Leggi l’avviso

In esecuzione della deliberazione n. 144 del 2 febbraio 2022, è stato ufficialmente indetto un nuovo Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti per la copertura di 45 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D. I vincitori della selezione ricopriranno il ruolo di infermiere presso l’Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasti-Chieti.

L’annuncio dell’apertura del nuovo concorso per infermieri è stato dato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo 2022.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali prove d’esame dovranno sostenere i candidati, oltre che i testi per la preparazione al concorso.

Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti: requisiti





Per partecipare al concorso in trattazione è necessario essere in possesso, entro la scadenza del termine utile per presentare domanda, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore ai limiti per il collocamento a riposo;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

È inoltre richiesto il possesso di:

Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere o Diploma di Laurea in Infermieristica o titoli equipollenti;

Iscrizione al relativo Albo professionale.

Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti: come partecipare

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione in via esclusivamente telematica attraverso la piattaforma dedicata, entro e non oltre il giorno 14 aprile 2022.

I partecipanti dovranno effettuare il versamento del contributo di segreteria pari a 10 euro, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale di concorso, allegando la ricevuta del pagamento alla domanda di iscrizione.

Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti: prove d’esame

Per quanto riguarda la procedura di selezione, i candidati saranno sottoposti ad un’unica prova scritta, fissata per il giorno 21 aprile 2022 presso la Nuova Fiera di Roma.

La prova consisterà in un test con domande a risposta multipla, che sarà effettuata mediante l’utilizzo di strumenti informatici, e verterà sulle competenze specifiche del profilo professionale di Infermiere, in particolare sulle seguenti materie:

infermieristica clinica generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità;

miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico applicati ai processi assistenziali;

somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di farmacologia;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo di 49/70.

Concorso Asl Lanciano Vasto Chieti: valutazione titoli

I punti riservati alla valutazione dei titoli sono, complessivamente, 30, così distribuiti:

titoli di carriera: 15 punti;

titoli accademici e di studio: 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici: 4 punti;

curriculum formativo e professionale: 6 punti.

