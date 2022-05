Concorso Camera dei Deputati 2021, 30 tecnici: comunicazione prova scritta

prova selettiva , eventuale, con un alto numero di domande ricevute, consistente in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie dell’allegato B, parte 1;

, eventuale, con un alto numero di domande ricevute, consistente in 60 quesiti a risposta multipla sulle materie dell’allegato B, parte 1; prima prova scritta , consistente in un questionario con 6 domande a risposta aperta sulle materie dell’allegato B, parte 1 (5 ore di tempo);

, consistente in un questionario con 6 domande a risposta aperta sulle materie dell’allegato B, parte 1 (5 ore di tempo); seconda prova scritta , consistente in un questionario con 3 quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio con riferimento agli argomenti dell’allegato B, parte 1 (5 ore di tempo);

, consistente in un questionario con 3 quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio con riferimento agli argomenti dell’allegato B, parte 1 (5 ore di tempo); prova orale , colloquio per verificare la preparazione e l’aggiornamento culturale del candidato sulle materie indicate all’allegato B, parte II;

, colloquio per verificare la preparazione e l’aggiornamento culturale del candidato sulle materie indicate all’allegato B, parte II; prova orale in lingua inglese, consistente nella lettura e nella traduzione di un breve testo. Vai all’allegato 2 (B)

