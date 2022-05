Concorso Asia Napoli, 350 operatori ecologici: bando a giugno

In arrivo a giugno il bando del nuovo Concorso Asia Napoli per assumere 350 operatori ecologici con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Secondo le prime anticipazioni, la selezione sarà aperta a tutti i candidati in possesso di diploma di maturità, e probabilmente sarà gestita dal Formez.

Ad annunciare l’arrivo della procedura concorsuale l’assessore comunale all’Ambiente di Napoli, Paolo Mancuso, durante presentazione dei nuovi mezzi elettrici di Asia: “Il concorso riguarderà 350 posti immediatamente – ha spiegato – e 700 nei tre anni. Ciò significa che a settembre probabilmente entreranno in Asia 350 unità di personale aggiuntivo e personale giovani. Questo avrà un impatto importantissimo sul miglioramento del funzionamento dell’azienda e del servizio perché oggi l’età media dei dipendenti è 60 anni”.

Concorso Asia Napoli, posti disponibili

Il prossimo concorso di Asia Napoli, la società addetta della gestione dei rifiuti e all’espletamento dei servizi di nettezza urbana, sarà attivato a giugno per assumere i primi 350 operatori ecologici, i quali entreranno in servizio a settembre.

L’assessore Paolo Mancuso ha anticipato che, a seguito di questa prima fase di reclutamento, l’ipotesi in campo sarebbe quella di assumere nei prossimi tre anni altre 700 unità di personale tramite lo scorrimento della graduatoria, al fine di aumentare l’organico di Asia Napoli.

Concorso Asia Napoli: requisiti e domanda

Oltre ai requisiti generali, indispensabili per avere accesso ai concorsi pubblici (come la cittadinanza italiana, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici), potranno partecipare al Concorso Asia Napoli tutti i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).





Gli aspiranti candidati potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione tramite il portale web di Asia Napoli, ma occorre attendere la pubblicazione del bando ufficiale perché la procedura venga attivata.

Concorso Asia Napoli, 350 operatori: come prepararsi

