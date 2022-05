Concorso 1052 Vigilanti Mibac, pubblicata la graduatoria

*****aggiornamento dell’11/05/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale del concorso per 1.052 unità di personale non dirigenziale per il profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del MIC.

****aggiornamento del 28/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso che stabilisce che le prove orali del concorso per 1.052 unità di personale, precedentemente annunciate per il giorno 31 gennaio 2022, avranno inizio il giorno 7 febbraio 2022.

***aggiornamento del 11/01/2022: sul sito ufficiale del Formez è stato pubblicato l’avviso relativo all’ avvio delle prove orali del Concorso 1052 vigilanti Mibac differito al 31 gennaio 2022. A breve saranno resi noti il nuovo calendario e le modalità di svolgimento.





Le prove si terranno da remoto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, e nell’avviso si comunica ai candidati che eventuali richieste di sostenere l’esame in presenza, debitamente motivate, dovranno essere rivolte per iscritto al Formez entro il 25 gennaio.

**aggiornamento del 28/12/2021: online sul sito ufficiale del Formez il calendario della prova orale del concorso per 1052 assistenti alla vigilanza al MIBAC, la quale si svolgerà a partire dal 17 gennaio 2022.

*aggiornamento del 2/08/2021: pubblicati i risultati della prova scritta del concorso Ministero Cultura per l’assunzione di 1052 Vigilanti a tempo indeterminato. Sul sito gli elenchi degli ammessi alla prova orale.

*aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è stato pubblicato l’avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove. Come precedentemente anticipato le prove si svolgeranno il 28 luglio 2021, con

convocazione alle ore 10:00, nelle seguenti sedi decentrate:

Lazio: Nuova Fiera di Roma, Padiglioni 5-6-7-8, Ingresso NORD, Via Portuense n.1645 – Roma;

Nuova Fiera di Roma, Padiglioni 5-6-7-8, Ingresso NORD, Via Portuense n.1645 – Roma; Campania: Mostra d’Oltremare, Padiglioni 6-10, Ingresso v. John Fitzgerald Kennedy, 54- Napoli;

Mostra d’Oltremare, Padiglioni 6-10, Ingresso v. John Fitzgerald Kennedy, 54- Napoli; Emilia Romagna : Quartiere Fieristico RN– Padiglioni D7-B7, Ingresso EST Via Galla Placidia incrocio Via Teodorico – Rimini;

: Quartiere Fieristico RN– Padiglioni D7-B7, Ingresso EST Via Galla Placidia incrocio Via Teodorico – Rimini; Puglia: Fiera di Foggia, Padiglioni 10 -71, Viale Fortore – Foggia;

Fiera di Foggia, Padiglioni 10 -71, Viale Fortore – Foggia; Sardegna: Fiera di Cagliari, Padiglione 1 Piano Primo, Viale Armando Diaz – Cagliari;

Fiera di Cagliari, Padiglione 1 Piano Primo, Viale Armando Diaz – Cagliari; Sicilia: Centro Le Ciminiere, Padiglione F1 Piano Terra e Piano Primo, Piazzale Rocco Chinnici, Catania.

L’elenco dei candidati ammessi è disponibile sul sito riqualificazione.formez.it, nella sezione dedicata al concorso.

***aggiornamento del 6/07/2021: con avviso nella Gazzetta Ufficiale vengono definite nuove modalità di svolgimento delle prove. In sintesi:

la prova selettiva scritta si potrà svolgere in sedi decentrate e con il supporto del digitale e della strumentazione informatica;

e con il supporto del e della strumentazione informatica; la prova orale verrà svolta in videoconferenza nel caso in cui si aggravi la situazione epidemiologica;

nel caso in cui si aggravi la situazione epidemiologica; almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova scritta verranno pubblicate sul sito riqualificazione.formez.it e sul sistema “Step-One 2019” le misure per la tutela della salute.

**aggiornamento del 2 luglio 2021: la pagina Facebook di FormezPa ha comunicato che la prova scritta del concorso per il reclutamento di 1052 unità di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della Cultura si svolgerà il 28 luglio 2021.

La pubblicazione delle convocazioni ufficiali, invece, è prevista entro la settimana prossima sul sito Formez, sul sito Ripam e sul sito del Ministero della Cultura.

Rinviata a data da destinarsi la prova scritta del Concorso 1052 Vigilanti Mibact, sul sito della Commissione Ripam è stato diffuso il seguente avviso:

“Come previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto “Cura Italia” pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso decreto. Alla luce di tale disposizione normativa le prove scritte del concorso Mibact, previste per il giorno 24 aprile 2020, sono annullate.

Slitteranno a dopo il 15 maggio 2020 anche le prove scritte dei concorsi Ripam Giustizia e Ripam Ambiente. Si invitano tutti i candidati a consultare regolarmente il sito Ripam per tenersi aggiornati”.

In attesa della nuova data vediamo le modalità di identificazione, come è strutturata la prova e i relativi programmi.

Concorso 1052 Vigilanti Mibac: come presentarsi alla prova

La prova preselettiva è stata superata da tutti i candidati con un punteggio pari o superiore a 45,68.

Gli ammessi alla prova scritta e gli aventi diritto non devono più presentarsi il 24 Aprile 2020 all’ingresso nord della Nuova Fiera di Roma. Infatti a causa dell’emergenza sanitaria tutte le selezioni verranno svolte dopo il 15 Maggio.

In attesa della nuova data, diamo una serie di informazioni per la procedura di identificazione che si terrà il giorno della prova. Occorrono:

un valido documento di riconoscimento;

ricevuta di compilazione della domanda.

Il padiglione n.9 sarà destinato all’accoglienza, mentre la prova si svolgerà simultaneamente nei padiglioni 5, 6 e 7.

Nell’avviso pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam sono indicate anche le Istruzioni per un corretto svolgimento della prova.

Concorso 1052 Vigilanti Mibac: prova scritta

La prova scritta è composta da 80 quesiti a risposta multipla sulle materie a bando da risolvere in 120 minuti. A informatica e inglese sono attribuiti rispettivamente 10 quesiti.

Le materie previste sono:

elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

nozioni generali sul patrimonio culturale italiano;

elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;

elementi di diritto amministrativo;

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

lingua inglese;

tecnologie informatiche e della comunicazione;

Codice dell’Amministrazione Digitale.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati.

I candidati supereranno la prova con almeno 42 risposte esatte.

