Concorsi TUA Abruzzo, in arrivo più di 100 assunzioni

In arrivo più di 100 assunzioni con i prossimi Concorsi TUA Abruzzo: negli ultimi giorni è stato presentato il Piano strategico degli investimenti 2022-2024, il quale, secondo il presidente Granfranco Giuliante, “vuole essere contestualmente un punto di approdo

e di partenza per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda Unica. Sono ben 115 milioni di euro

investiti per la collettività della regione Abruzzo. TUA, dunque, si rinnova e accoglie le

nuove sfide del mercato, arricchendo l’organico di nuove risorse umane, pronte per

concretizzare un futuro possibile”.

Il contenuto del Piano strategico degli investimenti del prossimo triennio è stata diffusa dalla stessa azienda abruzzese tramite un comunicato stampa, in cui si annuncia l’obiettivo di rilanciare il trasporto pubblico ponendo al centro della sua azione la sostenibilità, l’innovazione e la valorizzazione delle persone, attraverso un corposo piano di investimenti e un programma di assunzioni di autisti, ingegneri, amministrativi e altri profili professionali.

Con i 115 milioni di investimenti, oltre al piano assunzionale, l’azienda Trasporto Unico Abruzzese (TUA) si impegna anche al miglioramento dei servizi per i cittadini, annunciando l’inserimento di nuovi autobus (100 autobus a metano, 40 autobus a metano di tipo corto e 2 autobus ad idrogeno), treni e alcuni importanti interventi alle infrastrutture.

Concorsi TUA Abruzzo, figure professionali

Nello specifico, le assunzioni in programma per il 2022 per rafforzare l’organico di TUA Abruzzo sono distribuite come segue per profilo professionale:

12 profili amministrativi,

4 macchinisti,

4 manutentori per la manutenzione dei treni,

3 ingegneri,

a cui si aggiungono, nel triennio 2022-2024, 100 operatori di esercizio, di cui:

60 mediante assunzione con contratto di apprendistato

40 mediante assunzione con CCNL.





Parallelamente all’ingresso in Azienda di nuove figure professionali, TUA ha sviluppato

anche un progetto di formazione e riqualificazione del personale, che si concretizza

sia mediante affiancamento con il sistema del training on the job, sia mediante attività in

aula e coaching.

