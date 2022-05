Concorsi Maggio 2022, tutti i bandi in scadenza

Concorsi Maggio 2022: ultimi giorni utili per presentare le domande di partecipazione. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato. Dalle selezioni indette dall’ASMEL per i 150 enti locali sottoscrittori all’Esercito, dalla procedura per il personale ATA a quella di alcune Università italiane per assumere personale tecnico e amministrativo.

Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus su tutti i bandi di concorso in scadenza nel mese di maggio, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi.

Indice:

Concorso Personale ATA 24 mesi

Fino al 18 maggio 2022, è possibile inviare domanda di partecipazione al Concorso ATA 24 mesi, per accedere alla graduatoria di prima fascia. La nuova procedura concorsuale, svolta per soli titoli, è stata attivata dal Miur con la pubblicazione della nota n. 13671 del 5 aprile, con cui si invitano gli Uffici Scolastici Regionali a indire concorsi per l’anno scolastico in arrivo.

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”.





Concorso ATA 24 mesi: online le tabelle delle ripartizioni per regione

Concorso INAIL, 32 tecnici

E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 32 posti presso la consulenza tecnica per l’accertamento rischi e prevenzione, nel ruolo dei professionisti, primo livello di professionalità, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area funzioni centrali, da assumere a tempo pieno ed indeterminato.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica utilizzando l’applicazione informatica presente sul sito istituzionale Inail, all’indirizzo www.inail.it, entro le ore 17 del 26 maggio 2022.

Concorso INAIL, 32 professionisti tecnici: requisiti, domanda e prove

Concorso Regione Sardegna, 60 posti

La Gazzetta Ufficiale n. 32 del 26 aprile 2022 ha reso nota l’apertura di nuovi Concorsi Regione Sardegna, per l’assunzione di 60 unità di personale diplomato e laureato a tempo pieno e indeterminato.

Le domande possono essere compilate e trasmesse unicamente attraverso la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: https://www.giquest.com/GIQuest/consrs/login.html entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 26 maggio 2022.

Concorsi Regione Sardegna, 60 vari profili: requisiti e prove

Concorso ASMEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del Concorso ASMEL, in esecuzione dell’Accordo tra 150 Comuni sottoscrittori per la formazione di un elenco di idonei per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Gli aspiranti candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione fino al 12 maggio 2022, tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it con accesso tramite SPID.

Per la preparazione consigliamo:

Luigi Tramontano, Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Maggioli Editore Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla selezione indetta dall’Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali).

Concorso Polizia Penitenziaria, 1758 allievi agenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2022 è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Polizia Penitenziaria, per la copertura di complessivi 1758 posti di allievo agente.

Gli aspiranti candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo presente a questo indirizzo, entro il 19 maggio 2022.

Per ulteriori informazioni rimandiamo all’articolo principale.

Per la preparazione al Concorso consigliamo:

Maggio 2022, Maggioli Editore

Il manuale si indirizza a quanti partecipano al concorso pubblico per 1758 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2022, n. 31.

Concorso Ripam, 1956 posti

Il bando è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 28 dell’8 aprile 2022, e le assunzioni previste riguardano unità di personale non dirigenziale, che verranno inseriti con un contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi e parziale a 18 ore settimanali.

A seguito di una recente rettifica, il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è prorogato alle ore 14,00 del giorno 24 maggio 2022.

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Concorso Ripam 1956 posti, assunzioni presso i Ministeri Giustizia, Cultura e Istruzione

Concorso Comune Genova, 42 amministrativi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del nuovo Concorso Comune Genova, per esami, per la copertura di 42 posti di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi a questa pagina web entro le ore 12 del giorno 16 Maggio 2022.

Per approfondire: Concorso Comune Genova, 42 istruttori servizi amministrativi

Per la preparazione consigliamo:

Aprile 2022, Maggioli Editore

Il presente kit è un utilissimo strumento di del bando per 42 istruttori dei Servizi Amministrativi (Cat. C), indetto dal Comune di Genova (G.U. 19 aprile 2022, n. 31).









© RIPRODUZIONE RISERVATA