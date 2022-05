Concorsi istruttore di vigilanza: tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi e nuove assunzioni in arrivo grazie alla disposizione dei Concorsi istruttore di vigilanza previsti per l’anno in corso. Numerosi Comuni hanno infatti disposto l’apertura di selezioni concorsuali per la copertura di posti del profilo professionale di istruttore di vigilanza in categoria C, posizione economica C1.

Di seguito sono elencati tutti i bandi disposti dai vari enti per coprire posti di istruttore di vigilanza, in continuo aggiornamento. Vediamo ora nel dettaglio l’elenco dei bandi ad oggi attivi, i rispettivi requisiti di partecipazione, le prove a cui i candidati dovranno sottoporsi e i testi per la preparazione.

Concorsi istruttore di vigilanza: requisiti generali

Gli aspiranti candidati che intendono partecipare ai concorsi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di seguito elencati, alla data di scadenza disposta dai rispettivi bandi:

cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

età non inferiore agli anni 18;

patente di guida cat. B o superiore;

non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;

essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione all’impiego presso gli Enti Locali;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

essere in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza;

essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all’impiego;

essere in possesso dell’idoneità per il rilascio del porto d’armi;

essere in possesso della funzione uditiva normale, attestata da apposita certificazione medica;

non trovarsi nelle condizioni di invalido civile.

Le procedure di selezione dei concorsi per ricoprire il ruolo di istruttore di vigilanza sono normalmente composte dalle seguenti fasi:

una eventuale prove preselettiva , disposta dalle Amministrazioni a seconda del numero di candidature pervenute,

, disposta dalle Amministrazioni a seconda del numero di candidature pervenute, una prova scritta,

eventuali prove di efficienza fisica: solitamente comprendono i seguenti esercizi fisici: sollevamenti alla sbarra, corsa piana di 800 metri, piegamenti sulle braccia e salto in alto,

solitamente comprendono i seguenti esercizi fisici: sollevamenti alla sbarra, corsa piana di 800 metri, piegamenti sulle braccia e salto in alto, una prova orale.

Concorsi istruttore di vigilanza: come prepararsi

Concorsi istruttore di vigilanza: 2 posti a Monte Argentario

Il Comune di Monte Argentario ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il giorno 30 maggio 2022 all’Ufficio personale del Comune di Monte Argentario – Piazzale dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano.

Per maggiori informazioni rimandiamo al bando di concorso.

Concorsi istruttore di vigilanza: 2 posti a Ventimiglia

Il Comune di Ventimiglia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza – agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Invio domande

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Ventimiglia entro il giorno 27 maggio 2022 secondo le modalità indicate nel bando.

Per maggiori informazioni scarica il bando ufficiale.

Concorsi istruttore di vigilanza: 3 posti a Porto San Giorgio

Il Comune di Porto San Giorgio ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno e uno a tempo parziale 50%, per il servizio autonomo di vigilanza, con riserva di un posto a favore delle Forze armate.

Invio domande

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente, tramite la procedura on-line, il seguente link:

http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/

La procedura per inviare la propria candidatura sarà attiva fino al 16 maggio 2022.

Scarica il bando

Concorsi istruttore di vigilanza: 4 posti a Benevento

Il Comune di Benevento ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo parziale e determinato, di quattro agenti di polizia municipale, categoria C, posizione di accesso C1.

Invio domande

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà registrarsi sulla piattaforma informatica reperibile all’indirizzo https://selezioni.comune.benevento.it, mediante l’indicazione dei propri dati anagrafici (che saranno poi automaticamente inseriti nella domanda di

partecipazione) e del proprio indirizzo di posta elettronica.

La procedura sarà attiva fino al 5 giugno 2022.

Scarica il bando

Concorsi istruttore di vigilanza: 3 posti a Villasimius

Il Comune di Villasimius ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza – agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50% per diciotto ore settimanali.

Invio domande

Per essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva il/la concorrente deve presentare la propria domanda tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) personale, entro la data di scadenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it

La procedura per fare domanda rimarrà attiva fino al 21 maggio 2022.

Scarica il bando









