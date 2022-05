Esame Assistente Sociale 2022, sessioni a luglio e novembre

Al via l’Esame Assistente Sociale 2022. Con l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, infatti, sono state indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale e di Assistente sociale specialista.

Ordinanza Ministeriale n. 444

Anche per le sessioni d’esame 2022 verrà adottata la modalità semplificata. Dunque anche quest’anno l’esame consisterà in un’unica prova orale, da svolgersi a distanza.

Nei prossimi paragrafi vediamo a quali prove d’esame saranno sottoposti i futuri candidati, come fare domanda, il calendario e le sedi di svolgimento delle prove.

Di seguito il Manuale di preparazione alle prove dell’esame di abilitazione.

Esame Assistente Sociale 2022: albo professionale





Con D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 nell’albo professionale degli Assistenti sociali sono state istituite, in corrispondenza del diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

sezione A cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; sezione B cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea o con il diploma universitario conseguito secondo il previgente ordinamento.

Nello specifico, dunque, agli iscritti nella sezione A dell’albo professionale spetta il titolo di Assistente sociale specialista, mentre agli iscritti alla sezione B spetta il titolo di Assistente sociale.

Esame Assistente Sociale 2022: prove d’esame

L’Esame di Stato per diventare assistente sociale è normalmente articolato in tre prove di selezione, da svolgersi presso le Università, suddivise come di seguito:

prima prova scritta,

seconda prova scritta,

prova orale.

Tuttavia, secondo le ultime disposizioni governative, l’esame di quest’anno sarà composto da un’unica prova orale da svolgersi a distanza.

Il superamento di tale prova permette ai candidati vincitori di iscriversi all’Albo Professionale della Regione di residenza o lavoro.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Esame Assistente Sociale 2022: invio domande

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alle due sessioni entro le seguenti scadenze:

prima sessione: non oltre il 23 giugno 2022

non oltre il 23 giugno 2022 seconda sessione: non oltre il 19 ottobre 2022.

Le candidature devono essere effettuate presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Esame Assistente Sociale 2022: sedi d’esame

Di seguito l’elenco delle sedi degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Assistente sociale e Assistente sociale specialista:

ANCONA – Università Politecnica delle Marche

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”

CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise

CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

CATANIA – Università degli Studi di Catania

CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”

CHIETI – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

COSENZA – Università della Calabria

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze

GENOVA – Università degli Studi di Genova

L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila

LECCE – Università del Salento

MESSINA – Università degli Studi di Messina

MILANO

– Università Cattolica del Sacro Cuore

– Università degli Studi di Milano Bicocca

– Università Cattolica del Sacro Cuore – Università degli Studi di Milano Bicocca NAPOLI

– Università degli Studi di Napoli “Federico II”

– Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

– Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Università degli Studi Suor Orsola Benincasa PADOVA – Università degli Studi di Padova

PALERMO – Università degli Studi di Palermo

PARMA – Università degli Studi di Parma

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia

PISA – Università di Pisa

ROMA

– Università degli Studi “Roma Tre”

– Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA

– Università degli Studi “Roma Tre” – Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA SASSARI – Università degli Studi di Sassari

SIENA – Università di Siena

TORINO – Università degli Studi di Torino

TRENTO – Università degli Studi di Trento

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

VERONA – Università degli Studi di Verona.

Esame Assistente Sociale 2022: come prepararsi

Per la preparazione all’Esame di Stato per diventare Assistente Sociale, consigliamo il seguente volume, analizza l’organizzazione dei servizi istituzionali, in particolare nell’ente locale, il ruolo dell’assistente sociale nelle istituzioni e le politiche sociali a favore degli anziani, dei minori, degli immigrati, delle persone con disabilità, di quanti vivono in condizioni di disagio.

Un capitolo a parte è dedicato alle competenze proprie richieste all’assistente sociale specialista.

Infine, propone e sviluppa esempi di casi per la prova pratica per entrambe le sezioni dell’albo, quale utile allenamento per affrontare l’esame di abilitazione.

Marzo 2022, Maggioli Editore

Il volume si rivolge a chi intende preparare l’esame di abilitazione alla professione di Assistente sociale (Sez. B) e Assistente sociale specialista (Sez. A). Dopo un’introduzione sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato (le prove, le competenze e le conoscenze richieste), il testo passa in rassegna le principali tematiche del servizio sociale come scienza (rapporti con altre discipline, principali modelli teorici, strumenti e tecniche del lavoro sociale).

Loretta Bonifazi, Barbara Giacconi

Il testo è un utilissimo strumento per quanti si preparano per la prova pratica dell’esame di abilitazione alla professione di assistente sociale e assistente sociale specialista e quanti invece, già professionisti, affrontano la prova pratica di concorsi o prove selettive pubbliche per tale profilo professionale.









© RIPRODUZIONE RISERVATA