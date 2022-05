Concorso straordinario docenti precari, prova disciplinare entro il 15 giugno

Buone notizie sul fronte della scuola: in arrivo nelle prossime settimane la pubblicazione del bando del Concorso straordinario docenti precari in Gazzetta Ufficiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, gli aspiranti candidati dovranno pagare un contributo di segreteria pari a 128 euro per partecipare alla procedura concorsuale.

Infatti, attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2022, è stato stabilito che entro il 15 giugno 2022 dovrà essere attivata la procedura del nuovo Concorso straordinario docenti precari con almeno 3 anni di servizio, il quale sarebbe dovuto partire entro lo scorso 31 dicembre. Ciascun candidato potrà partecipare per una sola regione e per una sola classe di concorso.

Ad annunciarlo il presidente dell’ANIEF, Marcello Pacifico: “Approvato emendamento 5.21 (Di Giorgi, PD) al Milleproroghe che riscrive il concorso riservato. Possono partecipare i precari con 3 anni di servizio negli ultimi cinque anni prestati nelle scuole statali con una sola prova concorsuale entro il 15 giugno 2022 e con anno di prova da svolgersi contestualmente ad attività di formazione universitaria per la conferma nel ruolo”.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni ad oggi disponibili sul nuovo concorso straordinario, le tempistiche e le prove d’esame previste.

Concorso straordinario docenti precari: decreto Milleproroghe

Tramite l’emendamento 5.12 al decreto Milleproroghe, è stato stabilito che: “In via straordinaria per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzione scolastiche statali di almeno 3 anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare ala procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione.”





Di conseguenza, secondo quanto determinato dall’emendamento, la procedura per docenti precari dovrebbe essere attivata tramite lo svolgimento di un’unica prova disciplinare entro il 15 giugno 2022, per permettere le assunzioni entro il 1 settembre.

Concorso straordinario docenti precari: posti disponibili

Il nuovo concorso sarà banditi sui posti che sono rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022: si tratta di 14420 posti complessivi.

Dunque si tratterà di un concorso finalizzato al completamento dell’organico del personale docente nelle scuole sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno. Inoltre, tale procedura prevede anche la partecipazione ad un percorso di formazione (le cui spese saranno a carico dei candidati) in collaborazione con le Università, per integrare le competenze professionali dei docenti. La formazione prevede lo svolgimento di una prova finale.

Infine, i candidati idonei, assunti a seguito del superamento del percorso formativo e della prova finale, saranno assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 1 settembre 2022.

Tabella dei posti

Concorso straordinario docenti precari: requisiti

Come si legge nella bozza del regolamento, potranno partecipare alla procedura per docenti precari tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

non aver partecipato alle procedure di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi . Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta;

. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta; avere svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Concorso straordinario docenti precari: domanda

Per presentare la propria candidatura occorrerà attendere la pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta Ufficiale. Inoltre, si potrà concorrere per una sola classe di concorso e per un’unica regione.

I candidati dovranno anche pagare la tassa di concorso, indicata come “contributo di segreteria” di 128 euro.

Concorso straordinario docenti precari: selezione

La procedura di selezione del prossimo Concorso straordinario docenti precari si articolerà in due fasi, organizzate come di seguito:

valutazione dei titoli,

prova disciplinare, probabilmente un colloquio orale della durata di 30 minuti, in cui verrà verificata anche la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2. Per avere la conferma di questa anticipazione, occorrerà attendere la pubblicazione del decreto ufficiale.

Le graduatorie di merito regionali verranno dunque stilate tenendo conto sia dei titoli in possesso dei candidati, sia del punteggio conseguito nell’unica prova prevista dalla procedura di selezione.









