Concorsi SNA, 88 assunzioni a tempo indeterminato: bandi in arrivo

Nuovi Concorsi SNA in arrivo entro il prossimo anno per il reclutamento di 88 unità di personale a tempo indeterminato. Le assunzioni sono previste dal Decreto PNRR 2, entrato in vigore il 1 maggio 2022, che all’Articolo 12 prevede il potenziamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione con l’inserimento di 88 unità di personale non dirigenziale mediante l’apertura di un concorso pubblico a partire dal 2023.

Nel testo si legge che “La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell’ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell’ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall’anno 2023.”

Inoltre, il decreto prevede anche altri Concorsi SNA: “Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall’anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell’articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall’anno 2023.”

Concorsi SNA: profili professionali

Nello specifico, il Decreto PNRR 2 ha autorizzato la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ad assumere, a partire dal 2023, un totale complessivo di 88 unità di personale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei seguenti profili professionali:

28 unità di personale non dirigenziale , da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ probabile che i profili professionali ricercati dal futuro bando di concorso siano quelli di ispettore generale o direttore di divisione;

, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. E’ probabile che i profili professionali ricercati dal futuro bando di concorso siano quelli di ispettore generale o direttore di divisione; 30 unità di personale nel profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione , categoria A, posizione economica F3;

nel profilo professionale di , categoria A, posizione economica F3; 30 unità di personale nel profilo professionale di assistente specialista, categoria B, posizione economica F3.

Per conoscere tutti i requisiti richiesti per partecipare, come presentare la propria candidatura e quali saranno le prove d’esame, occorre attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali del Concorso SNA.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram













© RIPRODUZIONE RISERVATA