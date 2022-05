Concorsi ANPAL, 43 assunzioni: bandi in arrivo nel 2022

Secondo il testo del Decreto PNRR 2, sarebbero in arrivo 43 nuove assunzioni a tempo indeterminato con i prossimi Concorsi ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).

Con l’entrata in vigore del Decreto in questione, infatti, sono previste alcune procedure di selezione pubblica per incrementare l’organico di alcuni enti, come, per esempio, nel caso del Ministero della Giustizia, per cui verrà bandito un concorso da 1092 posti allo scopo di rafforzare la dotazione organica dell’Ufficio esecuzione penale esterna.

Il decreto ha quindi autorizzato l’Agenzia ad incrementare il proprio organico di 43 figure professionali per il rafforzamento della struttura organizzativa, da reclutare tramite l’apertura di nuovi concorsi o lo scorrimento di graduatorie in vigore di precedenti procedure di selezione.

Nell’Articolo 15 del testo, si legge che “A decorrere dall’anno 2022 la dotazione organica dell’ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L’ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l’avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l’utilizzo di graduatorie esistenti.”

Concorsi ANPAL: profili professionali

I 43 posti che saranno messi a concorso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, secondo quanto si legge all’Articolo 15 del Decreto PNRR 2, sono così distribuiti per profili professionali richiesti:

2 dirigenti di livello dirigenziale generale,

1 dirigente di livello dirigenziale non generale,

40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1.





Per conoscere tutti i requisiti richiesti per accedere alle future procedure concorsuali dell’ANPAL, come presentare la propria candidatura e quali saranno le prove d’esame, occorre attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali di concorso.

