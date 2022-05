Concorso ASST Brianza, 30 infermieri: requisiti, domanda e prove

In arrivo nuovi posti di Infermiere con il Concorso ASST Brianza, indetto in esecuzione della deliberazione n. 168 dell’11 marzo 2022, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, come inviare le candidature e le prove d’esame previste dal bando.

Di seguito i Testi consigliati per la preparazione delle prove d’esame.

Concorso ASST Brianza: requisiti

Per avere accesso alla procedura concorsuale indetta dall’ASST della Brianza di Vimercate, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili o politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione ovvero licenziato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo;

Diploma universitario/laurea in infermieristica . Il titolo di studio richiesto per l'ammissione, se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della vigente normativa in materia;

. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione, se conseguito all’estero, sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della vigente normativa in materia; iscrizione all’ordine professionale per l’esercizio professionale.

I candidati che alla data di scadenza del concorso pubblico non sono ancora in possesso

dell’iscrizione all’albo professionale saranno ammessi con riserva purché abbiano già inoltrato all’Ordine la richiesta di iscrizione entro tale data.





Inoltre, l’assunzione dei suddetti candidati, qualora risultassero vincitori del concorso, è subordinata all’avvenuta iscrizione all’albo professionale da documentare nei modi di legge.

Concorso ASST Brianza: come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite la registrazione al sito internet: https://www.asst-brianza.it nella sezione “Bandi di Concorso e Avvisi” e accedendo al “Portale concorsi PA” tramite l’apposito link entro il 3 giugno 2022.

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta comprovante ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di 20 euro da effettuarsi con una delle seguenti modalità:

a mezzo bonifico bancario intestato A.S.S.T. Brianza – IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 –

pagoPA seguendo il percorso dedicato all’interno del sito aziendale, indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».

Scarica il bando

Concorso ASST Brianza: prove d’esame

La procedura di selezione del concorso prevede l’espletamento di due prove d’esame, articolate come di seguito:

prova scritta: da espletarsi con strumenti informatici o digitali, potrà essere svolta anche in modalità telematica a distanza, e consisterà nello svolgimento di un tema o nella risoluzione di quiz a risposta multipla sulle seguenti discipline:

– Infermieristica: generale, clinica e specialistica, cardiologia, medicina, chirurgia, endocrinologia, ortopedia, ostetricia e ginecologia, pediatria e neonatologia, oncologia, psichiatria ed igiene mentale;

– Scientifiche di base: anatomia, fisiologia, fisica, farmacologia, chimica, biochimica, statistica, igiene e epidemiologia, biologia;

– Legislazione sanitaria;

– Etica e deontologia.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta, che si ottiene con una valutazione di sufficienza di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di almeno 21/30.

Il calendario delle prove d’esame sarà notificato ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Azienda almeno 15 giorni prima dell’inizio della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della prova orale.

Concorso ASST Brianza: come prepararsi

Per la preparazione alle prove del Concorso ASST Brianza per accedere al profilo professionale di Infermiere, consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

L’infermiere – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione professionale Marilena Montalti, Cristina Fabbri, Maggioli Editore

Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti.

Ivano Cervella, Maggioli Editore, Settembre 2021

Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere.

I 6000 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Concorso ASST Brianza: valutazione dei titoli

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100 così suddivisi:

40 punti per i titoli

60 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta

30 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come sotto specificato:

titoli di carriera: 15 punti

titoli accademici e di studio: 5 punti

pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti

curriculum formativo e professionale: 15 punti.

