Concorsi Camera Deputati 2020, 50 Assistenti Parlamentari: rinvio diario prova orale

***aggiornamento del 04/05/2022: in Gazzetta Ufficiale n. 35 l’avviso del rinvio della pubblicazione del diario della prova orale.

Le informazioni inerenti all’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 21 giugno 2022.

**aggiornamento del 15/02/2022: con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 13 del 15 febbraio 2022 si comunica che le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti alla pubblicazione del diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale – n. 35 del 3 maggio 2022.

**aggiornamento del 1/10/2021: nella Gazzetta Ufficiale n. 78 sono state pubblicate informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e al diario delle medesime prove scritte, le quali avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via Portuense, 1645/1647 – Ingresso Nord, secondo il seguente calendario:

Prima prova: 1° dicembre 2021, ore 11,00;

1° dicembre 2021, ore 11,00; Seconda prova: 2 dicembre 2021, ore 11,00;

2 dicembre 2021, ore 11,00; Terza prova: 3 dicembre 2021, ore 11,00.

Ulteriori informazioni circa lo svolgimento delle prove scritte, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e il diario della medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre 2021.

*aggiornamento del 06/08/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto sono state pubblicate le indicazioni per la partecipazione alla prova preselettiva del concorso. Occorrerà presentare il Green Pass in base alle ultime disposizioni, e un’autodichiarazione firmata il cui modello è disponibile nella propria area personale al sito concorsi.camera.it. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere fornite nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2021.

***aggiornamento del 16/07/2021: Pubblicato nella Gazzetta del 16 luglio 2021 un avviso che rinvia ulteriori eventuali comunicazioni concernenti il concorso alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021.

**aggiornamento 18 giugno 2021: nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2021 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva, che si terrà a Roma, presso la Fiera di Roma, Via Portuense 1645/1647, Ingresso Nord, dal 15 al 17 settembre 2021, seguendo il calendario riportato di seguito:

15 settembre 2021 ore 8.30 da ABAD a CASCONE,

15 settembre 2021 ore 14.30 da CASELLA a DI LUZIO,

16 settembre 2021 ore 8.30 da DI MACCO a ISOPI,

16 settembre 2021 ore 14.30 da ITALIANO a NAVARRA,

17 settembre 2021 ore 8.30 da NAVARRETTA a RUSSELLO,

17 settembre 2021 ore 14.30 da RUSSO a ZUPPELLA.

Continuano i rinvii per la pubblicazione del diario prove dei Concorsi Camera Deputati 2020. La prossima comunicazione sarà contenuta nella Gazzetta 4ª Serie speciale – n. 48 del 18 giugno 2021.

Salvo ulteriori proroghe, si saprà il calendario esami per il concorso diretto a coprire 50 posti di Assistente Parlamentare in estate.

La procedura, autorizzata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 23 dicembre 2019, ha consentito le iscrizioni fino al 1 Marzo 2020. In questo articolo indichiamo le principali informazioni su requisiti, prove e comunicazioni del relativo calendario.

Concorsi Camera Deputati 2020: requisiti

Il Concorso Camera Deputati non è accessibile a tutti, infatti gli aspiranti candidati devono necessariamente essere in possesso di determinati requisiti entro il termine ultimo per l’avviamento della selezione.

Tra questi:

cittadinanza italiana ;

; età non superiore a 34 anni compiuti;

compiuti; diploma di istruzione secondaria di II grado o titolo equiparato da provvedimento;

di istruzione secondaria di II grado o titolo equiparato da provvedimento; idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Concorsi Camera Deputati 2020: domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro le ore 18 del 1 Marzo 2020.

L’applicazione a cui far riferimento per la compilazione e la trasmissione è concorsi.camera.it, accessibile esclusivamente con credenziali SPID.

Nel periodo designato è possibile ritirare e/o riprensentare una nuova domanda previo pagamento di un ulteriore contributo concorsuale, pari a 10 euro.

Concorsi Camera Deputati 2020: prove

Nel bando agli art. 7, 8 e 9 sono indicate le prove di selezione e nell’allegato A le materie previste per il Concorso Camera Deputati.

I candidati dovranno affrontare:

prova preselettiva , con 60 quesiti attitudinali a risposta multipla, dei quali 40 a carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico);

, con 60 quesiti attitudinali a risposta multipla, dei quali 40 a carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico); 1ª prova scritta , 9 domande a risposta aperta su Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale ed elementi di diritto parlamentare;

, 9 domande a risposta aperta su Storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale ed elementi di diritto parlamentare; 2ª prova scritta , un questionario a risposta aperta con 3 domande sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 2 sul Primo soccorso, 2 sulla Prevenzione incendi e 2 su Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale;

, un questionario a risposta aperta con 3 domande sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 2 sul Primo soccorso, 2 sulla Prevenzione incendi e 2 su Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale; 3ª prova scritta , un questionario con 20 quesiti a risposta multipla di lingua inglese, dei quali 10 su grammatica e sintassi e 10 sulla comprensione di un testo a carattere non specialistico;

, un questionario con 20 quesiti a risposta multipla di lingua inglese, dei quali 10 su grammatica e sintassi e 10 sulla comprensione di un testo a carattere non specialistico; prova orale , un colloquio sulle materie dell’allegato A, parte I e II, prova di lettura e traduzione in lingua inglese, accertamento delle competenze informatiche;

, un colloquio sulle materie dell’allegato A, parte I e II, prova di lettura e traduzione in lingua inglese, accertamento delle competenze informatiche; prova orale facoltativa, lettura e traduzione di un breve testo scritto in una delle lingue indicate (francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e arabo).

Concorsi Camera Deputati 2020: diario

Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 48 del 18 giugno 2021 verranno avvisati i candidati in merito al calendario delle prove. Speriamo l’ultimo di una lunga serie di rinvii, necessari viste le disposizioni governative per contenere i contagi da Covid-19.

Invece nella Gazzetta Ufficiale del secondo venerdì successivo all’ultima sessione di prova selettiva verranno pubblicate date e informazioni su:

elenco ammessi alle prove scritte;

diario delle prove scritte;

elenco ammessi all’orale;

diario della prova orale.

Per la preparazione:

