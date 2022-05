Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: come funziona, per chi, come ottenerlo

Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, un decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, un bonus da 200 euro una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo.

L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il provvedimento interesserà circa 28 milioni di italiani.

Il Decreto Aiuti prevede misure per un totale di 14 miliardi di euro, misure che sono state finanziate mantenendo lo stesso livello di indebitamento dell’anno precedente. Questo, spiega Draghi, “si ottiene incrementando la tassa sui profitti eccezionali delle aziende dell’energia, i profitti che queste aziende hanno accumulato in questi mesi.”

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come funzionerà il bonus, a chi e come verrà riconosciuto, e quando arriverà nei conti degli italiani.

Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: per chi

Come anticipato, il bonus da 200 euro presente nel Decreto aiuti è rivolto a:

lavoratori (dipendenti e autonomi)

pensionati





che hanno un reddito fino a 35 mila euro.

Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: come funziona

Spetterà all’Inps la gestione del bonus, che verrà erogato direttamente dall’Istituto per quanto riguarda i pensionati. Ai lavoratori dipendenti il bonus verrà erogato in busta paga dai datori di lavoro, che poi lo recupereranno al primo pagamento d’imposta utile.

Per i lavoratori autonomi invece verrà istituito un fondo ad hoc. Come detto in precedenza, il bonus sarà una tantum, l’assegno verrà erogato quindi una sola volta. Per la misura sono stati stanziati circa 6 miliardi di euro, recuperati come detto in precedenza da un aumento delle tasse sui profitti delle imprese del settore energetico.

Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: quando arriverà

Il bonus sarà pagato, stando a quanto detto dal ministro dell’Economia Franco, presumibilmente:

a luglio per i pensionati

per i pensionati tra giugno e luglio per i dipendenti.

Restano da definirsi le modalità di erogazione per i lavoratori autonomi, per questo motivo si attende la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale e i successivi provvedimenti attuativi.

Le altre misure nel Decreto Aiuti

L’assegno una tantum da 200 euro è solo una delle misure a sostegno di cittadini e imprese presenti nel Decreto Aiuti. In particolare, si legge sulla pagina istituzionale dell’esecutivo che il provvedimento toccherà i seguenti ambiti:

energia , con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;

, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale; imprese , con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;

, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti; lavoro , politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;

, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali; enti territoriali , con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;

, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti; accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Il bonus sociale per le bollette viene potenziato anche per il terzo trimestre del 2022, rimanendo sempre esteso anche ai nuclei con Isee fino a 12mila euro, e viene rafforzato anche il credito d’imposta per le imprese.

Novità anche per il Superbonus per le abitazioni unifamiliari, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.









