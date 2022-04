Prodotti tipografici di piccolo formato: perché conviene stamparli online?

Ogni azienda ha bisogno di prodotti tipografici promozionali come biglietti da visita, opuscoli, depliant o cataloghi. Stamparli online aiuta a ridurre i tempi d’attesa, avere massima scelta su materiali e stili di stampa, risparmiare sul prezzo finale.

Vediamo quindi perché affidarsi a una tipografia online.

Il marketing digitale muove passi da gigante, ma la maggior parte delle agenzie di comunicazione preferisce sempre investire parte del budget promozionale su canali tradizionali. Oggi, infatti, un’ottima campagna pubblicitaria è ibrida e multicanale: la rivoluzione digitale integra e non sostituisce il rapporto personale fra azienda e cliente.

Flyer, opuscoli, cataloghi (e non solo) sono mezzi pubblicitari da non trascurare assolutamente. Potrai spedirli insieme agli acquisti dei tuoi clienti, potrai regalarli in occasioni speciali, distribuirli in negozio o in strada, consegnarli a fornitori e partner commerciali. L’elenco, ovviamente, non è esaustivo: grazie alla propria fantasia è possibile dare tanti altri significati al mezzo pubblicitario.

Stampare prodotti tipografici è diventato ancora più facile grazie agli e-commerce specializzati come Sprint24. I vantaggi di acquistare online sono molteplici: fra questi velocità di stampa, prezzo conveniente, alta qualità e ampia personalizzazione. Prima di trattare gli aspetti relativi alle tipografie online, vediamo come i prodotti tipografici possono essere utili alla tua realtà imprenditoriale e alla relativa idea di business.

Prodotti tipografici di piccolo formato: tutti gli usi





Il materiale pubblicitario stampato su carta, cartone o cartoncino si adatta a molti più usi di quanto immagini. È infatti importantissimo personalizzare con il brand e i colori aziendali ogni strumento di lavoro: curare i particolari nel dettaglio e valorizzare l’immagine aziendale aumenterà professionalità e autorevolezza anche agli occhi dei clienti più scettici!

Un esempio tradizionale è rintracciabile nei biglietti da visita. Nonostante oggi sia facilissimo scambiarsi i contatti, i biglietti da visita (specie se originali e ben strutturati) riescono ad attrarre l’attenzione dell’interlocutore. Sono inoltre perfetti per essere distribuiti in grandi eventi di settore (fiere, festival).

Bisogna fare lo stesso ragionamento per blocchi copiativi, blocchi per gli appunti e carta intestata: possono essere utilizzati sia per la comunicazione verso l’esterno, sia per rafforzare il senso di appartenenza e coesione nel team di lavoro.

I vantaggi di stampare online con Sprint24

Scelti i formati pubblicitari da personalizzare con loghi, immagini e testi, arriva il momento della stampa. Sprint24 riesce a conciliare i quattro aspetti fondamentali per ogni azienda che si occupa di tipografia: ampio catalogo, alta qualità, prezzi concorrenziali e velocità di consegna. Il catalogo di Sprint24, infatti, include tutti i prodotti più richiesti dalle aziende e offre – su richiesta – preventivi personalizzati. La qualità è certificata dall’ampio numero di recensioni positive raccolte su diverse piattaforme.

La spedizione, infine, è fra le più rapide che ci siano. Scegliendo il pacchetto Business, pensato appositamente per le grandi aziende che hanno bisogno di ricevere l’ordine in pochissimo tempo, la consegna sarà effettuata entro 24 ore. Un risultato invidiabile! Nel piano Business è sempre inclusa la verifica professionale di stampa: i tecnici di Sprint24 verificheranno la correttezza del layout di stampa per evitare qualsiasi brutta sorpresa al momento della consegna.

(Foto di copertina: iStock/dardespot)









© RIPRODUZIONE RISERVATA