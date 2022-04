Concorso Comune Genova, 42 istruttori servizi amministrativi: come partecipare

Nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando del nuovo Concorso Comune Genova, per esami, per la copertura di 42 posti di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 16 maggio 2022.

Vediamo quindi tutti i requisiti richiesti per avere accesso alla procedura concorsuale del Comune di Genova, come partecipare e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Genova: requisiti

Per partecipare al Concorso indetto dal Comune di Genova, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado , conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale.

, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale. età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale

(SPID) oppure possesso della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto.

Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi a questa pagina web entro le ore 12 del giorno 16 Maggio 2022.

Inoltre, per la partecipazione al concorso è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10 euro entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite il servizio PagoPa.

Scarica il bando

Concorso Comune Genova: prove d’esame

Innanzitutto, in relazione al numero di domande che saranno presentate, l’Amministrazione potrà indire una preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come da programma della prova scritta e orale e/o quesiti

psico-attitudinali (linguistici, matematico-aritmetici, deduttivi).

La procedura di selezione consisterà in due prove: una scritta e una orale.

La prova scritta sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e potrà consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi o tecnici oppure da più quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite o da quesiti a risposta sintetica.

La prova scritta avrà per oggetto d’esame le seguenti materie:

Ordinamento degli Enti Locali;

Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;

Diritto amministrativo (con particolare riferimento a: atti e provvedimenti amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e procedimento amministrativo, accesso agli atti, tutela della privacy);

Elementi in materia di Codice dell’Amministrazione Digitale;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Elementi in materia di trasparenza e di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Rapporto di lavoro nell’ente locale e Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali (D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni);

Statuto del Comune di Genova;

Elementi in materia di normativa sui Codice dei Contratti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie d’esame della precedente prova scritta, e verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese nonché l’accertamento della conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni

informatiche:

pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel, ecc..);

programmi Open Source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati;

gestione posta elettronica e Internet.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova orale.

