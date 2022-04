TFA Sostegno prova scritta: esempi di tracce, cosa studiare e come prepararsi

Al via il VII ciclo del TFA Sostegno: nell’attesa dello svolgimento della preselezione e della pubblicazione delle date della prova scritta, ecco un approfondimento su cosa studiare e come prepararsi al meglio alla seconda fase della selezione.

Il 1 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del TFA Sostegno VII ciclo. Dunque, è stato finalmente autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2021/2022, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Nel decreto si legge che date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022

Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di svolgimento e forniremo alcuni esempi della prova scritta. Di seguito il Manuale di preparazione della prova scritta.

TFA Sostegno prova scritta: procedura di selezione

Le prove di accesso ai corsi, organizzati dai vari atenei, sono tre, articolate come di seguito:

una prova preselettiva : consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche;

: consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche; una prova scritta ,

, una prova orale: verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.

TFA Sostegno prova scritta, in cosa consiste





La prova scritta del TFA Sostegno, prevede la risoluzione da parte dei candidati di una serie di quesiti a risposta aperta, volti a verificare le capacità di comprensione e di argomentazione.

Come per la preselezione, anche per lo scritto saranno gli Atenei a scegliere le domande basandosi sullo stesso programma e stabilendone in autonomia durata e modalità.

Gli argomenti previsti dal programma d’esame (D.M. del 30 settembre 2011) della fase selettiva scritta riguardano le seguenti competenze:

competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

competenze su empatia e intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

TFA Sostegno, esempi di prove scritte dei cicli precedenti

Di seguito abbiamo raccolto alcune prove scritte ufficiali relative ai cicli precedenti del TFA sostegno, divise per ordine e grado della scuola.

Prova scuola infanzia

Prova scuola primaria

Prova scuola secondaria I grado

Prova scuola secondaria II grado

TFA Sostegno prova scritta: come prepararsi

Per la preparazione della prova scritta del TFA Sostegno VII ciclo, consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Rosanna Calvino, Mariasole La Rana, Maggioli Editore

Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione universitari per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e costituisce un valido strumento per tutto il percorso formativo dei candidati, dai test d’ingresso all’esame finale.

Rosanna Calvino, Maggioli Editore

Il testo, strutturato in tracce svolte, offre un’ampia trattazione degli argomenti previsti dal programma d’esame (D.M. del 30 settembre 2011), e sviluppa un consistente numero di tracce che sono state oggetto delle precedenti prove concorsuali.









© RIPRODUZIONE RISERVATA