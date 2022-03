Concorso bibliotecario 2022, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi

Nuovi bandi in arrivo e nuove assunzioni si prospettano per quest’anno per quanto riguarda i posti da bibliotecario. Con il Concorso Bibliotecario 2022 si vanno infatti ad aprire nuove possibilità lavorative, per poter lavorare in biblioteca, date da turn-over generazionale o dallo sblocco delle assunzioni.

Nei prossimi paragrafi verranno elencati tutti i bandi di concorso per bibliotecario disponibili, in continuo aggiornamento. Vediamo quindi l’elenco dei bandi ad oggi attivi, analizzando anche i requisiti di partecipazione.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Concorso bibliotecario 2022: requisiti generali

Di seguito sono elencati i requisiti generali necessari per la partecipazione ai concorsi per bibliotecario, i requisiti specifici verranno elencati all’interno dei diversi bandi. In particolare, per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985).

I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando.

Concorso bibliotecario 2022: 1 posto a Fabbrico

E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto istruttore direttivo bibliotecario di categoria D presso il Comune di Fabbrico.

Invio domande

Gli aspiranti devono presentare la domanda di ammissione al concorso, completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, entro il termine del 19 aprile 2022 ore 12.00.

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l’iscrizione online, sul sito dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, sezione “bandi e avvisi” al Link :

https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UPA_Selezione_IDCBD

Prove d’esame





Le prove d’esame saranno due:

prova scritta: consisterà in tutto o in parte in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame;

consisterà in tutto o in parte in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame; prova orale: colloquio che avrà ad oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta; accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni

informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

Scarica il bando

Concorso bibliotecario 2022: 3 posti ad Ancona

Il Comune di Ancona ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 3 posti di funzionario archivista/bibliotecario, categoria D/1, full-time a tempo indeterminato.

Invio domande

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_020

Al fine dell’inoltro della domanda, è necessario essere in possesso dell’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta; tutte le notifiche, inclusi i riferimenti di avvenuta protocollazione, perverranno all’indirizzo email associato alle proprie credenziali SPID.

Sarà possibile iscriversi alle procedure concorsuali fino alle ore 13:01 del 6 aprile 2022.

Prove d’esame

La procedura di selezione prevede l’espletamento di due fasi:

prova scritta: potrà consistere nella soluzione di una serie di quiz a risposta multipla e/o in quesiti a risposta sintetica e/o nella stesura di un elaborato e/o nell’analisi e soluzione casi concreti, eventualmente anche con quesiti in lingua inglese, nelle materie indicate nei bandi;

potrà consistere nella soluzione di una serie di quiz a risposta multipla e/o in quesiti a risposta sintetica e/o nella stesura di un elaborato e/o nell’analisi e soluzione casi concreti, eventualmente anche con quesiti in lingua inglese, nelle materie indicate nei bandi; prova orale: colloquio teso ad accertare la conoscenza delle materie già previste per la prova scritta, e per il profilo di Istruttore informatico potrà eventualmente comprendere anche una fase di assessment center con prove individuali e/o di gruppo quali ad esempio l’in basket, la somministrazione di test, il role playing, ecc…

Scarica il bando

Concorso bibliotecario 2022: come prepararsi

Per la preparazione consigliamo il seguente volume, diviso in tre sezioni:

la prima parte fornisce alcuni cenni sulla storia del libro, analizza il sistema bibliotecario in Italia, in particolare le varie tipologie degli istituti bibliotecari, l’articolazione e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e le biblioteche degli Enti locali.

Passa poi in rassegna la normativa in materia di diritto d’autore, illustra i servizi e gli spazi delle biblioteche, la catalogazione e la descrizione bibliografica, l’informatizzazione delle biblioteche. Seguono i capitoli sulla promozione dei servizi della biblioteca (informazione agli utenti, promozione della lettura, biblioteca partecipata, biblioteche per bambini e ragazzi), sulla gestione degli eventi culturali (strumenti del marketing culturale, gestione finanziaria, fundraising) e un utile glossario;

fornisce alcuni cenni sulla storia del libro, analizza il sistema bibliotecario in Italia, in particolare le varie tipologie degli istituti bibliotecari, l’articolazione e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e le biblioteche degli Enti locali. Passa poi in rassegna la normativa in materia di diritto d’autore, illustra i servizi e gli spazi delle biblioteche, la catalogazione e la descrizione bibliografica, l’informatizzazione delle biblioteche. Seguono i capitoli sulla promozione dei servizi della biblioteca (informazione agli utenti, promozione della lettura, biblioteca partecipata, biblioteche per bambini e ragazzi), sulla gestione degli eventi culturali (strumenti del marketing culturale, gestione finanziaria, fundraising) e un utile glossario; la seconda e terza parte espongono in maniera chiara e approfondita alcuni elementi del Diritto amministrativo, in particolare gli atti, i provvedimenti e il procedimento amministrativi, la disciplina del rapporto di pubblico impiego, l’anticorruzione e la trasparenza, la privacy, e l’ordinamento e servizi degli enti locali.

Ogni parte è corredata da una selezione di quiz con risposta commentata per un veloce ripasso e verifica di quanto studiato.

Nella sezione online sono disponibili un’utile Appendice normativa, un simulatore di quiz e eventuali aggiornamenti.

Concorso per Bibliotecario Collaboratore e Istruttore

Teoria e Test per tutte le prove

Il volume si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, utile per quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari, ma anche per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e l’organizzazione bibliotecaria nel suo complesso.









© RIPRODUZIONE RISERVATA