Incentivi auto 2022: quali sono, come richiederli, da quando

Il mercato dell’auto è in forte crisi. A contribuire al calo delle vendite non solo i due anni di pandemia, ma anche la crisi dei microchip che ha rallentato la produzione e recentemente la crisi ucraina che ha portato a una difficoltà nel reperimento delle materie prime. Per risollevare il mercato dell’auto e soprattutto per spingere verso la transizione ecologica, il Governo ha previsto degli incentivi anche nel 2022.

L’articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, uno dei decreti emanati dal Governo contro l’aumento dei prezzi dell’energia e per rilanciare le energie rinnovabili e le politiche industriali in tema green, prevede l’istituzione di un nuovo Fondo automotive da oltre 8 miliardi di euro fino al 2030 che servirà a finanziare i nuovi incentivi auto oltre che a promuovere la riconversione green del settore.

Sono in arrivo i decreti attuativi che detteranno le regole per l’accesso ai nuovi incentivi auto nel 2022, in attesa di questi vediamo le anticipazioni e cosa prevede il nuovo Fondo automotive.

Incentivi auto 2022 nel Decreto Energia

Come anticipato, l’articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 ha istituito un nuovo Fondo automotive. Si legge nell’articolo che:

“Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l’ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.”

Il nuovo fondo quindi prevede finanziamenti fino al 2030 per un totale di 8 miliardi e 700 milioni di euro.

I primi 700 milioni arriveranno nel 2022, ma come si legge nel testo del decreto non serviranno solo al riconoscimento di incentivi per l’acquisto di auto, bensì potrebbero servire anche alla riconversione e alla riqualificazione delle aziende del settore automotive verso forme produttive sostenibili, e al riconoscimento di incentivi per favorire il recupero e il riciclaggio di materiali.

Sempre l’articolo 22, al comma 2, stabilisce che:

“Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo“.

In base a quanto stabilito dalla norma in questione i decreti attuativi dovrebbero arrivare i primi giorni di aprile. È noto che non sempre questa tempistica è stata rispettata, e molte delle misure prese dal Governo con i decreti-legge mancano attualmente dei rispettivi decreti attuativi. Tuttavia, in base ad alcune anticipazioni de Il Sole 24 Ore, i Dpcm sono in fase di limatura e dovrebbero arrivare già a fine marzo.

Incentivi auto 2022: come funzioneranno

Stando alle anticipazioni, le risorse dovrebbero essere così ripartite:

30 milioni per moto e scooter;

250 milioni per l’elettrico;

250 milioni per l’ibrido plug-in;

170 milioni per i modelli con emissioni di CO2 comprese tra 61-135 g/km.

In questo modo tutti i 700 milioni previsti per il 2022 sarebbero interamente destinati agli incentivi. Dal 2023 al 2030 saranno previsti stanziamenti di 1 miliardo di euro per ciascun anno, e potranno essere ripartiti diversamente.

Ci sarebbero anche anticipazioni sull’importo dei nuovi bonus, in particolare:

2.000 euro per auto con emissioni di CO2 61-135 g/km;

4.000 euro per emissioni 21-60 g/km;

6.000 euro per le auto con emissioni 0-20 g/km.

Stando a quanto riportato dal Sole, per evitare che gli incentivi finiscano nel primissimi giorni come già successo e per facilitare la transizione green, le agevolazioni saranno affiancate dalla rottamazione obbligatoria di veicoli di almeno 10 anni di età per tutte le fasce di emissione e non solo per quella 61-135 g/km di CO2, com’era stato finora.

I fondi saranno destinati solo ai privati e non alle imprese, con l’eccezione degli operatori di car sharing che potranno beneficiare di una piccola percentuale delle risorse.

Altra importante novità, gli incentivi saranno vincolati al possesso della nuova vettura per almeno 12 mesi. Per la richiesta delle agevolazioni si utilizzerà il portale già attivo messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, e come per gli altri incentivi saranno i concessionari ad accedere per richiederli, i privati che intendono acquistare una nuova vettura non dovranno fare niente.

