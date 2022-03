Concorso Comune Perugia, 12 Agenti di Polizia Municipale

La Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 marzo 2022 ha reso nota, tramite la pubblicazione del relativo estratto, l’apertura del bando di Concorso Comune Perugia, per esami, per la copertura di 12 posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutti i requisiti richiesti per partecipare alla procedura concorsuale, le modalità di iscrizione e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Comune Perugia: requisiti

Possono partecipare alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Perugia tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 (max 32 anni e 364 giorni) alla data di scadenza del bando, elevabile ai sensi di legge;

diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;

patente di guida di categoria B e patente di categoria A2 o superiore; la patente per la guida dei motoveicoli non deve essere limitata alla guida dei veicoli con cambio automatico;

godimento dei diritti civili e politici;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti all’obbligo);

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale “obiettore di coscienza” ovvero aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3 del D. Lgs. 66/2010;

non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge 68/99 (art. 3, comma 4 L.68/99);

ai sensi dell’art. 5, 2° comma, legge 65/86: a) godere dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;

idoneità fisica al servizio di Agente di polizia municipale e possesso dei seguenti requisiti fisico-funzionali:

– visus non inferiore a 10/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno;

– senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.

– percezione auditiva della voce di conversazione, ad almeno otto metri, da ciascun orecchio.

Concorso Comune Perugia: come partecipare

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 21 aprile 2022, utilizzando la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://istanze.comune.perugia.it/web/concorsi

Sarà possibile accedere al modulo esclusivamente mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID), con la seguente modalità “Entra con SPID/LoginUmbria”:

compilare la domanda in tutte le parti richieste ed inserire gli allegati previsti,

inoltrare la domanda;

verificare di aver ricevuto una e-mail di conferma contenente il numero di protocollo

assegnato alla domanda.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuato tramite PAGOPA.

Concorso Comune Perugia: prove d'esame





La procedura di selezione del concorso si articola in un prova di idoneità fisica, una prova scritta e una prova orale.

La prova di idoneità fisica consisterà nel superamento della seguente prova:

PROVA UOMINI DONNE Corsa 1000 metri Tempo max: 5 min Tempo max: 6 min

La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sui seguenti argomenti:

Codice della Strada; Regolamento di esecuzione: Capo II, titolo I in materia di segnaletica stradale;

Legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche e integrazioni;

Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (legge 65/86) e legge regionale in

Elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, ambiente, commercio e pubblici esercizi;

Codice di procedura penale, titolo IV: attività ad iniziativa della polizia giudiziaria;

Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

Nozioni sull’Ordinamento delle Autonomie Locali: D.Lgs. 267/2000- parte prima;

Disciplina del procedimento amministrativo (Legge 241/90 e ss.mm.ii.);

Norme in materia di trasparenza e anticorruzione;

Elementi di legislazione in materia di privacy

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.

Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza di base della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Ogni prova si intende superata riportando una votazione di almeno 21/30.

