Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 671 posti: calendario prova preliminare

*aggiornamento del 24/03/2022: pubblicato il calendario della prova preliminare del Concorso per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La prova avrà inizio il 30 marzo fino al 2 aprile 2022.

Calendario prova preliminare

Nella Gazzetta Ufficiale numero 15 del 22 febbraio 2022 è stato pubblicato il nuovo bando di Concorso per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Dei 671 posti messi a concorso, 134 sono riservati:

al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti.

In fase di presentazione della domanda sarà possibile esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Saranno 28 i vincitori che potranno accedere a questa specializzazione.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 671 posti: requisiti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età compresa tra 17 e 25 anni;

diploma di maturità (anche conseguito al termine dell’A.S. 2021/2022);

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;

essere in possesso di condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Amiate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento militare;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.





Inoltre, possono partecipare al concorso i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e a quello degli appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al ruolo forestale), nonché gli allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

siano idonei al servizio militare incondizionato;

abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021 2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado dovranno far pervenire, al momento del rilascio e comunque entro il 30 luglio 2022 una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento all’indirizzo email cnsrconcmar@pec.carabinieri.it.

Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 671 posti: domanda

La domanda di partecipazione al Concorso Marescialli Carabinieri 2022 può essere presentata esclusivamente online attraverso la sezione concorsi del sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri. Per partecipare occorrerà accedere tramite SPID o CNS. È richiesto anche il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Sarà possibile fare domanda fino al 24 marzo 2022.

Concorso Marescialli Carabinieri 2022, 671 posti: prove

Il concorso per Allievi Marescialli Carabinieri si svolgerà attraverso le seguenti fasi:

prova preliminare;

prove di efficienza fisica;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica;

accertamenti attitudinali;

prova orale.

La prova preliminare avrà una durata di 60 minuti e consisterà nella somministrazione di un massimo di 100 quesiti riguardanti:

cultura generale;

logica;

informatica;

ragionamento verbale;

conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Le prove di efficienza fisica consisteranno nello svolgimento dei seguenti esercizi:

corsa 1000 metri piani;

piegamenti sulle braccia;

salto in alto.

Ulteriori dettagli sulle prove di efficienza fisica è presente all’interno dell’Allegato D del bando, scaricabile qui.

La prova scritta di conoscenza della lingua italiana consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l’accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi).

La prova orale, della durata massima di 30 minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da 3 tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

storia contemporanea;

geografia;

costituzione e cittadinanza italiana.

Le tesi che possono essere estratte sono elencate nell'Allegato C del bando, scaricabile qui.









