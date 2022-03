Concorso Comune Milano, 5 Agenti di Polizia Locale: calendario prova scritta

*aggiornamento del 21/03/2022: sul sito ufficiale del Comune di Milano è stato pubblicato il diario della prova scritta del concorso per l’assunzione di 5 Agenti di Polizia Locale.

Tutti i candidati (coloro che hanno già superato o devono svolgere la prova di efficienza fisica e i n. 122 candidati ammessi con riserva) sono invitati a sostenere la prova scritta che si terrà in data 4 aprile in modalità digitale da remoto all’orario e secondo le indicazioni che saranno successivamente comunicate.

I 122 candidati sono ammessi con riserva a sostenere la prova scritta di cui sopra e, in caso di superamento, saranno invitati a sostenere le prove di efficienza fisica nelle giornate del 7 e/o dell’8 aprile secondo il calendario che verrà successivamente pubblicato. Tali candidati dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica nelle rispettive giornate di convocazione muniti di certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

Leggi l’avviso

Ultimi giorni per iscriversi al Concorso Comune Milano, per il reclutamento di 5 Agenti di Polizia Locale. Il 19 gennaio 2022, infatti sul sito ufficiale del Comune di Milano è stato pubblicato il primo bando per la copertura di 5 posti di Agente di Polizia Locale, unitamente al seguente avviso:

“Il Comune di Milano ha deciso di dare il via ad un percorso di nuove assunzioni nell’organico della Polizia Locale. Tale percorso è partito con la pubblicazione, in data 19 gennaio 2022, del primo bando per gli agenti, a cui ne seguiranno altri due che, insieme alla graduatoria realizzata con il bando attuale, permetteranno il rafforzamento del Corpo, consentendo di assumere“:

240 nuovi vigili entro novembre 2022,

altri 260 nuovi vigili entro novembre 2023.

Vediamo nel dettaglio come candidarsi al concorso e tutte le prove d’esame che i candidati dovranno affrontare.

Concorso Comune Milano: come partecipare





La domanda di partecipazione alla selezione dei 5 Agenti di Polizia Locale deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) entro e non oltre le ore 12:00 del 21 febbraio 2022, compilando l’apposito modulo elettronico e previa registrazione alla piattaforma digitale alla quale si accede attraverso il seguente percorso: www.comune.milano.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – clicca qui – filtro “stato: aperto”.

Come indicato nel bando di selezione, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale è necessario per la partecipazione alla selezione.

Inoltre, avvicinandosi il termine ultimo per fare domanda, si ricorda al candidato che entro le ore 12 del 21 febbraio è possibile integrare e/o modificare la domanda già trasmessa. La domanda di partecipazione precedentemente trasmessa verrà annullata automaticamente. Pertanto, il candidato dovrà necessariamente inoltrare la nuova domanda.

Concorso Comune Milano: procedura selettiva

La procedura di selezione del concorso per ora pubblicato, finalizzato all’assunzione dei primi 5 Agenti, è composta dalle seguenti fasi:

prova preselettiva : verterà sull’analisi e sulla verifica delle abilità logico matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulle materie previste dal bando di concorso attraverso la somministrazione di una serie di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla.

: verterà sull’analisi e sulla verifica delle abilità logico matematiche, numeriche e di ragionamento e/o sulle materie previste dal bando di concorso attraverso la somministrazione di una serie di quesiti a risposta chiusa su scelta multipla. prova di efficienza fisica;

prova scritta : potrà consistere in appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o nella predisposizione di atti;

: potrà consistere in appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla e/o in una serie di quesiti ai quali dovrà essere data una risposta sintetica e/o nella predisposizione di atti; prova orale.

Concorso Comune Milano: materie d’esame

La prova scritta e la prova orale avranno come oggetto le seguenti materie:

Diritto e procedura penale;

Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;

Codice della Strada;

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Normativa in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e s.m.i.);

Nozioni di diritto amministrativo con particolare riguardo all’attività della Pubblica Amministrazione;

Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Legislazione in materia di tutela della privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Nozioni sulla legislazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro negli Enti Locali;

Conoscenza della lingua inglese;

Conoscenze informatiche più diffuse (pacchetto Office).

Concorso Comune Milano: come prepararsi

Per la preparazione dei Concorsi Comune Milano, di cui per ora è stato pubblicato il bando di selezione di 5 Agenti di Polizia Locale, consigliamo il seguente Kit, che comprende 2 testi di sicura utilità per la preparazione delle prove di preselezione:

il volume “ Quiz di logica e psicoattitudinali ” di Giuseppe Cotruvo:

– offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni;

– fornisce 16 simulazioni di prove;

– accanto ai quiz delle simulazioni è riportato il riferimento alle videolezioni (sono in tutto oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;

– dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz.

” di Giuseppe Cotruvo: – offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni; – fornisce 16 simulazioni di prove; – accanto ai quiz delle simulazioni è riportato il riferimento alle videolezioni (sono in tutto oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione; – dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz. il manuale “Il Vigile Urbano”, ed. 2021, che prepara in modo completo i candidati in vista della prova di preselezione a contenuti professionali, consentendo di apprendere tutte le materie e le competenze richieste.

Marzo 2022, Maggioli Editore

Il presente kit è un utilissimo strumento di preparazione alle prove concorsuali dei bandi per Agenti di Polizia municipale (cat. C) indetto dal Comune di Milano.

Concorso Comune Milano: prova di efficienza fisica

La seconda fase del Concorso Comune Milano consisterà nella prova di efficienza fisica, che prevede l’esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi:

Sollevamenti alla sbarra continuativi;

Corsa;

Piegamenti sulle braccia continuativi;

Salto in alto.

I candidati convocati allo svolgimento delle prove di efficienza fisica, dovranno presentarsi con idoneo abbigliamento sportivo, ovvero: tuta ginnica, maglietta, pantaloncini e scarpe ginniche con suola in gomma.

Le modalità di esecuzione delle trazioni e dei piegamenti suddivise per uomini e donne sono esplicate nei video seguenti, resi disponibili dal sito ufficiale del Comune di Milano:

Concorso Comune Milano: diario prove

All’interno del bando di concorso per 5 Agenti di Polizia Locale, è stato integrato anche il calendario delle prove, così organizzato:

l’eventuale prova preselettiva si svolgerà a partire dal giorno 28 febbraio 2022 in modalità digitale da remoto;

in modalità digitale da remoto; la prova di efficienza fisica si svolgerà dal giorno 14 al 25 marzo 2022 in presenza, con modalità di organizzazione e gestione tali da consentirne l’espletamento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;

in presenza, con modalità di organizzazione e gestione tali da consentirne l’espletamento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19; la prova scritta si svolgerà il giorno 4 aprile 2022 in modalità digitale da remoto;

in modalità digitale da remoto; la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 26 aprile 2022 e potrà essere svolta, su indicazione della Commissione, in forma digitale da remoto o in presenza, in relazione alla situazione epidemiologica al momento dello svolgimento delle prove.









