Nuovo Decreto Covid: Green pass addio e roadmap delle riaperture: tutte le date

Il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza, e con esso cessano alcune delle restrizioni attualmente in vigore. Inoltre, con il CdM del 17 marzo arriva il nuovo Decreto Covid, un Decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” Insomma, ci si prepara al superamento della crisi pandemica e a un’estate senza particolari restrizioni.

Cosa succederà quindi dal 1° aprile? La notizia più importante è sicuramente la graduale eliminazione del Green Pass. A partire da questa data cessa l’obbligo del Super green Pass sul luogo di lavoro per gli over 50, anticipata rispetto alla data del 15 giugno, e non sarà più necessario in Green Pass per il trasporto pubblico locale. Con la fine dello stato di emergenza addio inoltre alla divisione in colori delle regioni e alla struttura commissariale del generale Figliuolo, i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa fino a fine anno e poi al Ministero della Salute. sempre dal 1° aprile gli stadi avranno

Dal 1° maggio invece potremo dire addio al Green Pass, base e super. A partire da questa data non sarà più necessario esibirlo, e cesserà anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

Vediamo quindi tutte le novità in arrivo con il Nuovo Decreto Covid.

Covid: cosa succede il 31 marzo

Come anticipato, il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza. Questo vuol dire la fine del sistema a colori delle regioni e della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. La struttura convergerà in una unità ad hoc del Ministero della Difesa, per poi confluire dal 1° gennaio 2023 nel Ministero della Salute.

Cambiano le regole per lo smart working, per il quale sarà necessario un accordo individuale tra azienda e dipendente. Sempre in questa data terminano anche le tutele previste per i lavoratori fragili.

Come cambia il Green Pass dal 1° aprile

Secondo quanto stabilito dal Nuovo Decreto Covid dal 1° aprile non servirà più il Green Pass per il trasporto pubblico locale, e cessa l’obbligo per gli over 50 di essere in possesso del Super Green Pass.





Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita negli stadi, e per accedervi basterà il Green Pass base. Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno in dad solo gli alunni positivi.

Nuovo Decreto Covid: Green pass addio dal 1° maggio

Dal 1° maggio cesserà l’obbligo di mostrare il Green Pass, sia nella versione base che in quella rafforzata, in tutti i luoghi che lo richiedono.

Sempre a partire da questa data finirà anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

Nuovo Decreto Covid: obbligo vaccinale

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l’obbligo vaccinale per:

personale scolastico;

personale del comparto sicurezza, difesa, polizia penitenziaria;

personale delle università.

Per quanto riguarda il personale sanitario l’obbligo resta invece fino al 31 dicembre 2022.









