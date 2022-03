Concorso Coesione 2, 2022 funzionari laureati: diario prova scritta

*aggiornamento del 17/03/2022: sul sito del Formez è stato pubblicato il diario della prova scritta del Concorso Coesione 2, che si svolgerà in quattro sessioni, con convocazione dei candidati alle ore 08.30 e alle ore 14.30 nei giorni 30 marzo 2022 per il profilo FG/COE (due sessioni) e 31 marzo 2022 per il profilo FT/COE (sessione unica delle ore 8,30) e FI/COE (sessione unica alle ore 14.30).

Le sedi individuate per le prove scritte sono le seguenti:

Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM

Mostra d’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA)

(sede 1) Palaflorio, Viale Archimede, 70126 Bari BA

( sede 2 ) Via Fratelli De Filippo, 22, 70131 Bari (BA)

sede 2 Via Fratelli De Filippo, 22, 70131 Bari (BA) (sede 1), Via Santa Chiara, snc, 87036 Rende (CS)

(sede 2) Palazzetto dello Sport Rende, Quattromiglia, Rende (CS)

(sede 1) Palaghiaccio Catania, Viale Kennedy 8/A, 95047 Catania (CT)

(sede 2) Centro Commerciale Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR

Promocamera di Sassari, Via Predda Niedda, 18, 07100 Sassari SS.

Calendario prova scritta

È indetto un nuovo Concorso Coesione 2 per il reclutamento a tempo determinato di 2022 funzionari laureati, per le regioni del Sud Italia. Il bando prevede dunque l’assunzione di personale non dirigenziale di Area III F1 con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, n. 82 del 15 ottobre 2021.

Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti, le modalità di inoltro della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Coesione 2, 2022 funzionari: posti disponibili

I 2022 posti di Funzionario messi a concorso sono suddivisi come segue per profilo professionale ed ambito territoriale:

1270 posti di Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.). Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale 116 Regione Abruzzo 143 Regione Basilicata 178 Regione Calabria 297 Regione Campania 31 Regione Molise 197 Regione Puglia 164 Regione Sardegna 234 Regione Sicilia





733 posti di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori. Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale 74 Regione Abruzzo 40 Regione Basilicata 94 Regione Calabria 189 Regione Campania 21 Regione Molise 149 Regione Puglia 88 Regione Sardegna 78 Regione Sicilia

19 posti di Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni. Di cui:

Posti disponibili Ambito territoriale 7 Regione Abruzzo 1 Regione Basilicata 4 Regione Molise 2 Regione Puglia 4 Regione Sardegna 1 Regione Puglia

Concorso Coesione 2, 2022 funzionari: requisiti

Per poter partecipare alla procedura concorsuale i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;

età inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.

Inoltre sarà indispensabile il possesso di una laurea triennale nelle classi specificate nel bando, in relazione a ciascun profilo professionale.

Concorso Coesione 2, 2022 funzionari: invio domande

L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021.

Concorso Coesione 2, 2022 funzionari: prove d’esame

Il concorso si svolgerà in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso due fasi: una prova selettiva scritta e la valutazione dei titoli.

La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30, sarà volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie distinte per profilo professionale:

Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): scienza e tecnica delle costruzioni; legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

(codice FT/COE): scienza e tecnica delle costruzioni; legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); norme in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE): normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati. diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

(codice FG/COE): normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati. diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso; elementi di informatica; elementi di statistica inferenziale e tecniche di campionamento.









