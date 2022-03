Concorso Regione Piemonte, 280 diplomati e laureati: prove a fine marzo

*aggiornamento del 15/03/2022: sul sito ufficiale della Regione Piemonte è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del Concorso per la copertura di 280 posti di vari profili. Le prove avranno inizio a partire dal 21 marzo e si svolgeranno in giorni diversi a seconda del profilo professionale per cui si concorre:

70 Istruttori addetti ad attività amministrativa e giuridica 21 marzo 2022 ore 9.30 candidati da AABDAOUI a LA MALFA

21 marzo 2022 ore 14.30 candidati da LA MANTIA a ZUZO 50 Collaboratori amministrativi contabili 24 marzo 2022 ore 9.30 candidati da ABAZI a LADISA

24 marzo 2022 ore 14.30 candidati da L’AFFLITTO a ZYLYFTARI 54 Istruttori addetti ad attività tecniche del territorio 22 marzo 2022 – ore 14.30 30 Istruttori addetti ad attività economico-finanziarie 22 marzo 2022 – ore 9.30 50 Istruttori addetti ad attività in materia di agricoltura e foreste 23 marzo 2022 – ore 14.30 26 Istruttori addetti ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali 23 marzo 2022 – ore 9.30

Il 10 ottobre 2021 scadono i termini per l’iscrizione al concorso Regione Piemonte per 280 posti a tempo pieno e indeterminato in categoria C e D. L’avviso è stato reso noto nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 10/09/2021 e dalla pubblicazione vengono contati 30 giorni per fare domanda.

Di seguito nel dettaglio i profili messi a concorso, i requisiti e le prove d’esame a cui i candidati saranno sottoposti.

Concorso Regione Piemonte: profili a bando

I posti a disposizione sono 280 e sono 6 i bandi autorizzati per l’assunzione di unità in categoria C e D.

Le procedure, la cui selezione verrà organizzata su base titoli ed esami, prevedono la copertura dei seguenti posti nei ruoli della Giunta:

70 posti in categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato

per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica, di questi 35 sono riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 192);

Concorso Regione Piemonte: requisiti

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi, con i relativi requisiti ivi specificati;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Sono inoltre richiesti in base al profilo professionale per il quale si concorre, anche i titoli di studio inerenti al ruolo da ricoprire. Per conoscere tali dettagli rimandiamo ai bandi ufficiali:

Concorso Regione Piemonte: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 10 ottobre. Le modalità verranno indicate nei bandi, dei quali è attesa la pubblicazione.

La domanda può essere presentata unicamente per via telematica mediante le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di Identità Elettronica)/CNS (Carta Nazionale dei Servizi), previa registrazione all’interno della piattaforma disponibile alla URL internet: https://regionepiemonte.iscrizioneconcorsi.it.

Concorso Regione Piemonte: prove

Qualora i candidati che presentano domanda di partecipazione siano in numero superiore

a 200, la Commissione giudicatrice può fare ricorso alla prova preselettiva, che consisterà nella somministrazione di quesiti con risposte multiple prefissate e verterà prevalentemente sulle materie d’esame di cui al bando, quesiti di abilità logico-matematica e di cultura generale.

La procedura concorsuale consiste di due prove:

prova scritta: consisterà in uno o più elaborati o quesiti a risposta sintetica diretti ad

accertare la conoscenza delle materie d’esame specificate nei bandi;

consisterà in uno o più elaborati o quesiti a risposta sintetica diretti ad accertare la conoscenza delle materie d’esame specificate nei bandi; colloquio: è volto ad accertare e approfondire le competenze tecniche e specifiche per

lo svolgimento delle mansioni proprie correlate al profilo professionale previsto dal

bando e verterà sulle materie d’esame.

Nell’ambito del colloquio è accertata la conoscenza della lingua inglese. In particolare, tale conoscenza è verificata attraverso la lettura e la traduzione di testi, mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare un’adeguata padronanza degli strumenti linguistici. E’ inoltre valutata la conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.

