Covid, la roadmap delle prossime riaperture: tutte le date

Il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza, e con esso cessano alcune delle restrizioni ancora in vigore. Inoltre, prima di questa data dovrebbe arrivare un altro decreto con il quale si decideranno ulteriori allentamenti oltre a quelli già previsti, allentamenti che potranno riguardare per l’esempio l’uso del Green Pass. Insomma, ci si prepara al superamento della crisi pandemica, a un’estate senza restrizioni e a una possibile convivenza con il Covid.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista radiofonica a Radio24, ha riferito quali sono le intenzioni del Governo sulla Certificazione Verde: “Credo che arriveremo ad un momento in cui il Green pass non sarà più richiesto, anche se è uno strumento che rimarrà disponibile, qualora ci fosse la necessità di affrontare una situazione, e ci auguriamo questo non accada. Però – prosegue Costa – ritengo ragionevole pensare che a maggio o a fine maggio, nel nostro Paese, il Green pass potrà non essere richiesto: questo è l’obiettivo del governo”.

Dal 1° aprile, secondo le ultime indiscrezioni, non servirà più il Green Pass per poter mangiare in bar e ristoranti all’aperto, mentre al chiuso dovrebbe restare il Green Pass base. Con la fine dello stato di emergenza addio anche alla divisione in colori delle regioni e alla struttura commissariale del generale Figliuolo.

Il 15 giugno invece terminerà l’obbligo vaccinale per gli over 50. In attesa del nuovo decreto con i futuri allentamenti vediamo quindi la roadmap con le date che segneranno un progressivo ritorno alla normalità.

Covid: cosa succede il 31 marzo

Come anticipato, il 31 marzo finirà lo stato d’emergenza. Questo vuol dire la fine del sistema a colori delle regioni e della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Cambiano le regole per lo smart working, per il quale sarà necessario un accordo individuale tra azienda e dipendente.

Sempre in questa data terminano anche le tutele previste per i lavoratori fragili.

Come cambia il Green Pass dal 1° aprile

Secondo quanto anticipato da Repubblica, il prossimo CdM dovrebbe decidere su un graduale superamento del Green Pass, e il 1° aprile rappresenta la prima data simbolo per gli allentamenti.





Da questa data infatti il Green Pass rafforzato non dovrebbe più essere richiesto per le attività di ristorazione all’aperto e per i trasporti pubblici, nonché per attività sportive e concerti all’aperto: basterà quello base.

Sempre dal 1° aprile dovrebbe aumentare la capienza consentita per stadi e palazzetti.

Ulteriori allentamenti il 1° maggio

Dal 1° maggio potrebbe cessare l’obbligo di Green Pass (anche base) per tutte le attività al chiuso, dai cinema ai concerti, dalla ristorazione alle attività sportive e per l’accesso a negozi e uffici pubblici.

Sempre a partire da questa data dovrebbe finire l’obbligo del Super Green Pass per i luoghi di lavoro, resterebbe l’obbligo vaccinale per gli over 50. Cesserebbe anche l’obbligo di indossare le FFP2 ai concerti.

Stop all’obbligo vaccinale dal 15 giugno

Il 15 giugno scade l’obbligo vaccinale per gli over 50. Questa data potrebbe quindi rappresentare la fine delle restrizioni sul lavoro e anche la fine dell’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e sui mezzi pubblici.

Ulteriori novità dovranno arrivare anche per la scuola, con la fine della quarantena e dell’obbligo di indossare le FFP2 in classe dopo il contatto con un positivo.

Si attende quindi la prossima Cabina di regia e il successivo Consiglio dei Ministri che deciderà sulle nuove regole per un graduale ritorno alla normalità.









