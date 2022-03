Come previsto, nei primi giorni del mese di marzo, sono state annunciate dal MIUR le date ufficiali per lo svolgimento dei Test d’ingresso Università 2022. Come ogni anno, infatti, sono previsti per il mese di settembre i test che consentono ai neodiplomati di accedere alle Università a numero chiuso, come Medicina e Veterinaria, il cui espletamento viene avviato e regolato dal MIUR.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

In attesa della pubblicazione dei bandi ufficiali che chiariscano le modalità di iscrizione, il numero complessivo di posti disponibili e ulteriori dettagli riguardo le prove, il Miur ha reso noto il calendario con le date dei test d’ingresso del 2022.

Test d’ingresso Università 2022: calendario prove

Per i Test d’ingresso Università 2022 che regolano l’accesso a corsi di studio a numero programmato nazionale delle Università (come, ad esempio, Medicina e Architettura) è il MIUR a determinare la durata e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, compresi il numero complessivo di posti disponibili, i criteri di calcolo del punteggio e la formulazione della graduatoria finale.

Inoltre, solitamente i test di accesso alle Università a numero chiuso si svolgono per la maggior parte durante il mese di settembre, nello stesso giorno in tutte le università statali in Italia.

Di seguito il calendario con le date ufficiali:

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana martedì 6 settembre 2022 Medicina Veterinaria giovedì 8 settembre 2022 Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese martedì 13 settembre 2022 Professioni Sanitarie giovedì 15 settembre 2022 Scienze della Formazione Primaria martedì 20 settembre 2022 Architettura entro venerdì 23 settembre 2022

Test d’ingresso Università 2022: Medicina, cosa cambia

Per quanto riguarda il test d’ingresso alla facoltà di Medicina di quest’anno, previsto per il mese di settembre, come ha spiegato la Ministra Cristina Messa, a partire da quest’anno nel test d’ingresso le tanto temute domande di cultura generale saranno ridimensionate rispetto le prove precedenti. Al loro posto verranno somministrati quiz di ragionamento logico e ragionamento numerico, ai quali seguirà una seconda parte disciplinare composta da domande di fisica, chimica, biologia e matematica.





Inoltre, per il mese di agosto sono previsti per gli aspiranti studenti di Medicina dei corsi di preparazione, sempre online e gratuiti, curati dalle università. Sarà reso disponibile anche un test di autovalutazione, il cui risultato resterà soltanto a disposizione dello studente stesso.

Il cambiamento più drastico, invece, è previsto per il 2023, quando verrà introdotto un Tolc (già in funzione per altre università, come ingegneria) che gli studenti potranno affrontare almeno due volte all’anno a partire dal quarto anno delle superiori, per poi utilizzare ai fini delle future graduatorie il miglior punteggio ottenuto.

Test d’ingresso Università 2022: come prepararsi

Per la preparazione ai quiz di cultura generale, di ragionamento logico e numerico in vista dei test d’ingresso consigliamo lo studio dei seguenti volumi, completi di simulatori online di quiz:

Test con risposta commentata

A cura di Paolo Ammendola, Maggioli Editore

Il testo è strutturato sotto forma di quiz in modo che il candidato possa verificare il proprio livello di competenza; per analizzare e meglio comprendere l’argomento trattato, le risposte esatte vengono poi spiegate in maniera approfondita e confrontate con quelle errate.

Quiz di cultura generale per tutti i concorsi Test con risposta commentata Giuseppe Cotruvo, Maggioli Editore

Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i concorsi, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea.









© RIPRODUZIONE RISERVATA