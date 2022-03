Concorso Senato 30 assistenti parlamentari, prova preliminare: come prepararsi

*aggiornamento del 09/03/2022: Nella Gazzetta Ufficiale n. 19 dell’8 marzo 2022 è stato pubblicato l’avviso relativo alla conferma del diario della prova preliminare annunciato il mese scorso, la quale si terrà dal 14 al 18 marzo 2022.

Si ricorda ai candidati che ai fini dell’accesso alla Sala d’esame:

sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea;

sarà effettuato il controllo della certificazione verde COVID-19;

sarà richiesto di consegnare la stampa di un referto di tampone (tampone rapido in data non antecedente a 48 ore o molecolare in data non antecedente a 72 ore);

sarà richiesto di sottoscrivere l’autocertificazione COVID-19 (a disposizione sulla pagina personale del Portale dei concorsi, da stampare a cura del candidato).

L’8 febbraio 2022 è stato reso noto, tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 11, il calendario della prova preliminare del concorso per 30 assistenti parlamentari al Senato della Repubblica. La prima fase della procedura di selezione avrà luogo a Roma nelle giornate dal 14 al 18 marzo 2022 seguendo il calendario indicato nel prossimo paragrafo.

Inoltre, il giorno 21 febbraio 2022 sarà pubblicata sul portale concorsi del Senato la banca dati delle domande della prova.

Di seguito forniamo un approfondimento sul calendario, le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova preliminare e, soprattutto, come prepararsi al meglio.

Concorso Senato 30 assistenti parlamentari: calendario





La prova preliminare della procedura selettiva si terrà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619 – 00165, seguendo il calendario qui descritto:

Giorno Orario Cognomi Lunedì 14 marzo 2022 Ore 9.30 da ABAD Sara a BOVE Imma Ore 14.30 da BOVE Monica a CIMMINO Mafalda Martedì 15 marzo 2022 Ore 9.30 da CIMMINO Michele a DELLI COLLI DELLI COLLI Francesco Ore 14.30 da DELLI COMPAGNI Dalila a FORTUNATO Tiziano Mercoledì 16 marzo 2022 Ore 9.30 da FORTUNI Viola a LAICI Luca Ore 14.30 da LAINO Biagio a MAZZIERI Riccardo Giovedì 17 marzo 2022 Ore 9.30 da MAZZILLI Davide a PARENTI Silvia Ore 14.30 da PARETI Marco a RITA Vanessa Venerdì 18 marzo 2022 Ore 9.30 da RITONDALE Michele a SPARGOLI Andrea Ore 14.30 da SPARLA Francesca a ZUPPELLA Marina

Concorso Senato 30 assistenti parlamentari: prove d’esame

Oltre allo svolgimento della prova preliminare, il cui punteggio ottenuto non concorre alla formazione della graduatoria finale, il candidato dovrà sostenere altre prove. Le due fasi successive alla preselezione sono organizzate in questo modo:

prove scritte: saranno 3 e consisteranno in:

– 5 quesiti sulla Storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano;

– 5 quesiti concernenti il primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; – – traduzione di un testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l’utilizzo di un vocabolario.

saranno 3 e consisteranno in: – 5 quesiti sulla Storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano; – 5 quesiti concernenti il primo soccorso e 5 quesiti concernenti la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; – – traduzione di un testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l’utilizzo di un vocabolario. prove orali: organizzate attorno ai seguenti argomenti/attività:

– verifica della preparazione sulla Storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri;

– domande sull’Ordinamento costituzionale italiano;

– lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese;

– prova tecnica per accertare la consocenza delle principali informazioni sul Senato della Repubblica nella sezione del sito “Relazioni con i cittadini”;

– prova tecnica per accertare la conoscenza dei programmi Microsoft Excel e Word.

Concorso Senato 30 assistenti parlamentari: prova preliminare

I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare, consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla divisi come di seguito:

20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo),

20 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale),

10 volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di competenza B1 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue» (CEFR).

Per la risoluzione dei 50 quesiti i candidati avranno a disposizione 60 minuti. Come precedentemente comunicato, il giorno 21 febbraio 2022 sarà pubblicata sul portale concorsi del Senato la banca dati delle domande della prova.

Inoltre, in sede di valutazione della prova preliminare, verrà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa.

Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammesso l’utilizzo di:

vocabolari e dizionari,

testi,

tavole,

supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari.

Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che si sono classificati fino al 300esimo posto in ordine di graduatoria.

Concorso Senato 30 assistenti parlamentari: preparazione

Per la preparazione della prova preliminare del concorso, consigliamo lo studio del seguente manuale, il quale:

offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni, suddivise per tipologia e argomento (serie numeriche, ragionamento astratto e capacità visiva, logica figurale, logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, serie verbali, analogie verbali, ragionamento verbale, frasi da completare, grammatica, ragionamento critico verbale);

fornisce 10 simulazioni di prove, in modo da esercitarsi nella gestione del tempo e verificare il livello di preparazione;

accanto ai quiz delle simulazioni è riportato il riferimento alla videolezione con cui poter approfondire l’argomento oggetto di domanda;

dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni dei quiz che solitamente risultano più ostici o più insoliti.

Il testo è arricchito con ulteriori commenti ai quesiti e nuove videolezioni (disponibili su www.maggiolieditore.it seguendo le istruzioni riportate in fondo al volume), in cui si forniscono suggerimenti su come prepararsi alla prova e sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per risolvere i quiz trattati.

