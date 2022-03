Concorso ARTI Toscana, 22 operatori: come superare le prove

*aggiornamento del 07/03/2022: pubblicato sul sito ufficiale dell’ARTI Toscana il calendario della prova preselettiva, che si terrà a partire dal 28 marzo fino al 31 marzo 2022.

Calendario convocazione preselettiva

Inoltre, al fine di verificare la regolarità della postazione di lavoro e l’adeguatezza della dotazione tecnica, il candidato deve accedere alla sessione di training disponibile dal giorno 10 Marzo 2022 al giorno 20 Marzo 2022, alla pagina internet https://arti.selezionidigitali.it

al quale si dovrà collegare:

1 – sia da Personal Computer (utilizzando sempre Google Chrome)

2 – sia da dispositivo mobile (utilizzando Google Chrome per accedere con dispositivi mobili Android o Safari per accedere con dispositivi mobili quali Iphone)

digitando il proprio Codice Fiscale, così come inserito nella domanda di partecipazione al

concorso. Di seguito il link al Foglio di Istruzioni per la prova:

Foglio Istruzioni prova digitale

Lo scorso 14 gennaio è scaduto il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso ARTI Toscana, destinato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di 22 posti nel profilo professionale di Operatore in politiche del lavoro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego(ARTI), di categoria B3.

L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 dicembre 2021, e sul bando si legge che il diario delle prove sarà pubblicato il giorno 7 febbraio 2022 sul sito dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego.

Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di espletamento dell’intera procedura selettiva, tutte le prove previste e, soprattutto, come prepararsi al meglio.





Di seguito il Manuale per la preparazione delle prove d’esame.

Concorso ARTI Toscana: procedura di selezione

La procedura selettiva del Concorso ARTI Toscana consiste nello svolgimento delle seguenti prove:

una eventuale prova preselettiva, consistente in test a risposta multipla,

consistente in test a risposta multipla, una sola prova scritta.

Inoltre, come si legge nel bando, lo svolgimento delle prove potrà avvenire con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali ai sensi del D.L. n. 44/2021 (convertito con L. 28 maggio 2021, n. 76) art. 10, co. 1, lett. b), dal protocollo per lo svolgimento di concorsi pubblici del 15/04/2021 e dalle eventuali normative sopravvenute in materia.

Concorso ARTI Toscana: prova preselettiva

La prova preselettiva verrà svolta solamente nell’eventualità in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 800, e consisterà in test selettivi atti a verificare la conoscenza delle materie d’esame.

I candidati che hanno superato la prova preselettiva collocati nei primi 500 posti in

graduatoria, ivi compresi tutti coloro che siano pari merito sulla 500esima posizione, sono

ammessi alle prove di concorso. Il punteggio conseguito nella preselezione non contribuisce a formare il punteggio della graduatoria finale di merito.

Infine, sono esonerati dalla preselezione e vengono ammessi direttamente alla prova scritta, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, i candidati con una invalidità pari o superiore all’ 80%.

Scarica il bando

Concorso ARTI Toscana: prova scritta

La procedura selettiva consiste nello svolgimento di una sola prova scritta e potrà essere svolta sotto forma di elaborato scritto e/o questionario a risposte sintetiche a carattere teorico-pratico e/o quesiti a risposta multipla su una o più delle materie di seguito riportate:

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento a: accesso agli atti,

procedimento amministrativo e normativa anticorruzione e trasparenza (l. 241/1990, l.

190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro

(l.r. 32/2002, d.p.g.r. 47/R/2003, l.r. 28/2018);

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al

codice disciplinare ed al codice di comportamento;

196/2003, Regolamento UE 2016/679);

livello base;

Per superare la prova occorrerà ottenere una votazione di almeno 21/30.

Carta dei servizi

Normativa ARTI Toscana

Concorso ARTI Toscana: diario prove

Nel bando di concorso si legge che il diario delle prove, l’orario e il luogo della prova preselettiva o scritta e l’eventuale loro rinvio, sarà pubblicato il giorno 7 febbraio 2022 sul sito dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego.

Concorso ARTI Toscana: come prepararsi

Per la preparazione alle prove del concorso, consigliamo lo studio del seguente volume, il quale propone una trattazione teorica sulle materie richieste ai candidati, ovvero:

Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento a accesso agli atti, procedimento amministrativo e normativa anticorruzione e trasparenza;

Elementi di legislazione regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro;

Informazione e prima accoglienza agli utenti dei Centri per l’impiego;

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento al codice disciplinare ed al codice di comportamento;

Elementi di normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:

– quiz di lingua inglese;

– teoria e quiz di informatica;

– simulatore di quiz con tutte le materie richieste dal bando.

Teoria e Test per tutte le prove

Rocchina Staiano, Luigi Tramontano, Maggioli Editore

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione a tutte le prove del Concorso indetto dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) per l’assunzione di 22 Operatori in Politiche del Lavoro (cat. B3).









