Concorso ASP Bagnacavallo, 69 OSS: requisiti, domanda e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 4 marzo 2022 è stato pubblicato l’estratto del Concorso ASP Bagnacavallo, per esami, destinato alla copertura di 69 posti di OSS (operatore socio-sanitario), categoria B posizione economica B3, CCNL Comparto funzioni locali, a tempo indeterminato, in forma congiunta fra:

Asp dei Comuni della Bassa Romagna, 30 posti,

Asp Ravenna, Cervia e Russi, 30 posti,

Asp della Romagna Faentina 9 posti.

Nei prossimi paragrafi tutte le informazioni riguardo i requisiti richiesti, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste.

Concorso ASP Bagnacavallo: requisiti

Per avere accesso alla procedura di selezione dell’Azienda Zero di Padova, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere in corso in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo);

età non inferiore ai 18 anni, alla data di scadenza del bando;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i concorrenti di sesso maschile nati prima del 1986);

assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

assenza di provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti;

non essere stati licenziati o destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica Amministrazione;

idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo.

E’ inoltre richiesto il possesso congiunto di:

Diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media),

Attestato di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente (rif. accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”)

patente di guida tipo B.

Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram

Concorso ASP Bagnacavallo: come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere inviata in via esclusivamente telematica sul portale di selezioni online dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna al seguente link:

https://bandi.aspbassaromagna.it entro e non oltre il 3 aprile 2022.

È possibile procedere alla compilazione della domanda in qualsiasi momento, accedendo al portale con il proprio SPID. La domanda potrà essere salvata in bozza, eliminata, stampata o inviata in qualsiasi momento tramite i tasti di opzione presenti nel sistema informatico di compilazione.

Concorso ASP Bagnacavallo: prove d’esame

La selezione dei candidati avverrà attraverso lo svolgimento di due prove d’esame:

prova scritta: avrà lo scopo di accertare il possesso delle competenze tecniche o specifiche relative al profilo oggetto del concorso, nelle materie indicate nel bando, a contenuto teorico-pratico;

avrà lo scopo di accertare il possesso delle competenze tecniche o specifiche relative al profilo oggetto del concorso, nelle materie indicate nel bando, a contenuto teorico-pratico; prova orale: avrà lo scopo di approfondire il possesso delle competenze pratiche, tecniche o specifiche relative al profilo oggetto del concorso, nelle materie previste per lo scritto. Nel corso della prova orale sarà inoltre verificata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse. Durante il colloquio, la Commissione verificherà infine gli aspetti attitudinali e professionali connessi con la posizione da ricoprire.





Durante lo svolgimento delle prove non è ammessa la consultazione di testi di legge, manoscritti, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere.

Concorso ASP Bagnacavallo: come prepararsi

Per la preparazione del concorso consigliamo lo studio dei seguenti volumi:

Febbraio 2022, Maggioli Editore

L’idea alla base di questo libro è offrire agli OSS, nel periodo della loro formazione o durante la preparazione alla prova pratica o al colloquio orale di un concorso pubblico, ma anche nella quotidianità lavorativa, uno strumento pratico che li metta nella condizione di unire tutte le conoscenze pratiche e teoriche per applicarle pragmaticamente ad una situazione data.

Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione

L’edizione è aggiornata alle misure di prevenzione, primo soccorso, modalità organizzative e comportamentali contro l’infezione Covid-19. Nella sezione online collegata al libro saranno presenti eventuali aggiornamenti normativi.

4500 quesiti a risposta multipla svolti e commentati

Il volume è uno strumento utile per coloro che si apprestano a sostenere una selezione in un concorso pubblico o ad un corso di formazione per OSS e che aspirano a conseguire una preparazione adeguata ai fini delle prove da affrontare.









© RIPRODUZIONE RISERVATA