Assegno unico: niente domanda per i beneficiari di Reddito di cittadinanza. Istruzioni

Il Decreto Legislativo del 21 dicembre 2021 numero 230 con cui si è istituito l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022 prevede espressamente (articolo 7 comma 2) la compatibilità del sussidio con il Reddito di Cittadinanza introdotto, ricordiamolo, nel 2019 come misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale con l’obiettivo di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo.

Alla luce del D.Lgs. numero 230 e dei chiarimenti forniti dall’INPS con circolari, messaggi e FAQ, analizziamo in dettaglio cosa devono fare i percettori RdC per ottenere l’Assegno Unico a partire dal 1° marzo 2022.

Assegno Unico per i beneficiari RdC: erogazione d’ufficio

Come evidenziato dall’INPS con la Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23, in presenza del Reddito di Cittadinanza (disciplinato dal Decreto Legge 28 gennaio 2019 numero 4) l’Assegno Unico è corrisposto d’ufficio, senza necessità pertanto di inoltrare alcuna domanda all’Istituto.

È utile ricordare che, eccezion fatta per i beneficiari RdC, quanti intendono percepire l’AUU sono tenuti a chiederne l’erogazione tramite:

Portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico” in possesso delle credenziali SPID (livello due), CIE o CNS;

Chiamando il Contact Center dell’Istituto al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

Enti di patronato.

Assegno Unico per i beneficiari RdC: quando arriva il pagamento

L’Assegno Unico (articolo 6 comma 1 del D.Lgs. numero 230/2021) è una misura di sostegno economico alle famiglie con figli a carico erogata mensilmente dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo.

Anche nel 2022, primo anno di erogazione dell’AUU, le somme saranno riconosciute dal 1° marzo al 28 febbraio 2023.

Nelle FAQ dell’Istituto, pubblicate sul portale dedicato all’Assegno (“assegnounicoitalia.it”) alla domanda “Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza da gennaio percepirà l’Assegno unico?” l’INPS risponde che “No. Per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i percettori di RdC continuano a ricevere l’integrazione di Assegno temporaneo. L’Assegno unico sarà riconosciuto d’ufficio successivamente su carta RdC”.

Assegno Temporaneo Figli Minori per gennaio e febbraio 2022





Il riferimento della FAQ appena citata è all’Assegno Temporaneo Figli Minori introdotto dal Decreto Legge 8 giugno 2021 numero 79 (convertito in Legge 30 luglio 2021 numero 112) dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 come misura – ponte destinata alle famiglie non beneficiarie dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF), in attesa della partenza dell’AUU dal 1° marzo.

Proprio il Decreto Legislativo numero 230 all’articolo 11, nel disciplinare il sussidio unico, ha altresì previsto la proroga dell’Assegno Temporaneo (e della maggiorazione ANF) sino al 28 febbraio 2022.

Come espressamente disposto dall’articolo 4 comma 3 del D.L. numero 79/2021 (e ricordato dall’INPS nel Messaggio del 27 ottobre 2021 numero 3669) il contributo è erogato d’ufficio ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza. Peraltro l’INPS è “tenuto a riconoscere congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’Assegno temporaneo” (Messaggio numero 3669).

Quali tempistiche per il pagamento dell’Assegno Unico?

Come evidenziato sul portale “inps.it” nella pagina dedicata all’Assegno Unico per le domande presentate a “a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022”.

Non si segnalano invece chiarimenti in merito alle tempistiche di pagamento dell’AUU per i beneficiari RdC. Tanto il Messaggio del 31 dicembre 2021 numero 4748 prima quanto la Circolare del 9 febbraio 2022 numero 23 poi hanno chiarito che con “successivo messaggio saranno fornite le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza”.

Riepilogo

Alla luce di quanto detto sinora si può così sintetizzare la situazione:

Mese e anno Prestazione Domanda o erogazione d’ufficio Modalità di pagamento Gennaio 2022 Reddito di Cittadinanza e integrazione per Assegno temporaneo INPS Erogazione d’ufficio Congiuntamente al Reddito di Cittadinanza Febbraio 2022 Reddito di Cittadinanza e integrazione per Assegno temporaneo INPS Erogazione d’ufficio Congiuntamente al Reddito di Cittadinanza Marzo 2022 – Febbraio 2023 Reddito di Cittadinanza e integrazione e Assegno Unico INPS (in attesa di chiarimenti dell’Istituto) Erogazione d’ufficio Congiuntamente al Reddito di Cittadinanza

Assegno Unico per i beneficiari RdC: come sarà pagato

L’Assegno Universale è corrisposto dall’INPS direttamente al soggetto beneficiario tramite accredito su uno strumento di pagamento dotato di IBAN o, in alternativa, bonifico domiciliato presso gli uffici postali.

Fanno eccezione i beneficiari Reddito di Cittadinanza per i quali, come chiarito dall’INPS con la Circolare del 9 febbraio 2022, è previsto l’accredito sulla “carta di cui all’articolo 5 del decreto – legge n. 4/2019”.

Il riferimento è alla cosiddetta “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane a coloro che percepiscono il sussidio.

Pertanto, i beneficiari del Reddito, al pari di quanto accaduto con l’Assegno Temporaneo, si vedranno riconoscere l’AUU come integrazione alla ricarica mensile della Carta RdC.

Si ricorda peraltro che lo strumento permette di:

Prelevare contanti presso gli sportelli automatici (ATM) bancari e postali in Italia, nel rispetto di un tetto mensile di 100 euro per i nuclei composti da un solo individuo (tetto incrementato in base alla scala di equivalenza definita nel Decreto Legge numero 4/2019);

Acquistare beni e servizi presso gli esercizi commerciali che accettano il circuito Mastercard;

Pagare MAV o bollettini presso gli uffici postali e gli esercizi abilitati;

Disporre un bonifico SEPA o un postagiro mensile per il pagamento del mutuo o del canone di locazione.

Al contrario, non è consentito l’utilizzo della Carta RdC per l’acquisto di:

Giochi con vincite in denaro o altre utilità;

Navi ed imbarcazioni (compreso leasing e noleggio);

Armi;

Materiale pornografico (inclusi beni e servizi per adulti);

Servizi finanziari e creditizi;

Servizi di trasferimento denaro;

Servizi assicurativi;

Articoli di gioielleria o pellicceria;

oltre al divieto di ricorrere ad acquisti online, all’estero ovvero presso gallerie d’arte ed affini, club privati o mediante servizi di direct-marketing.

Assegno Unico per i beneficiari RdC: importo

L’impianto dell’Assegno Unico prevede l’erogazione mensile di una somma:

Esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF ;

; Che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario;

calcolata in funzione del numero di figli minori a carico (e in talune ipotesi anche maggiorenni fino a ventuno anni di età non compiuti) e dell’ISEE del nucleo familiare.

Alla somma – base si aggiungono una serie di maggiorazioni previste a fronte di talune situazioni particolari, quali:

Figli successivi al secondo;

Figli con disabilità;

Madri di età inferiore a ventuno anni;

Genitori titolari di redditi da lavoro;

Nuclei con quattro o più figli;

Nuclei con ISEE non superiore a 25 mila euro destinatari nel corso del 2021 degli ANF.

Come chiarito dal Decreto Legislativo numero 230 (articolo 7 comma 2) per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’AUU è riconosciuto congiuntamente al Reddito di Cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso “fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità”.

Il beneficio complessivo (ancora l’articolo 7 comma 2) è “determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”.

La richiesta di suddivisione del RdC fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta il pagamento dell’Assegno in parti uguali tra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ulteriori indicazioni sull’integrazione dell’Assegno Unico con il Reddito di Cittadinanza saranno fornite con “successivo messaggio” (Circolare INPS del 9 febbraio 2022).









