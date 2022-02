Concorso Azienda Zero Padova, 151 assistenti sanitari: requisiti e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 febbraio 2022 è stato pubblicato l’estratto del bando relativo al nuovo Concorso Azienda Zero Padova, per titoli ed esami, per la copertura di 151 posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: 5 posti;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: 13 posti;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: 14 posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: 12 posti;

Azienda Ulss n. 5 Polesana: 11 posti;

Azienda Ulss n. 6 Euganea: 18 posti;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: 20 posti;

Azienda Ulss n. 8 Berica: 6 posti;

Azienda Ulss n. 9 Scaligera: 51 posti;

Azienda Ospedale-Universita’ Padova: 1 posto.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso, le modalità di invio della domanda e le prove d’esame previste dal bando.

Concorso Azienda Zero Padova: requisiti

Per partecipare al concorso in trattazione è necessario essere in possesso, entro la scadenza del termine utile per presentare domanda, dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

età non superiore ai limiti per il collocamento a riposo;

idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

È inoltre richiesto il possesso di:

Laurea in Assistenza Sanitaria, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni

sanitarie della prevenzione L/SNT4; Diploma Universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi del D.M. n. 69 del 17/1/1997; titoli equipollenti, ai sensi del D.M. 27/7/2000; Iscrizione al relativo Albo Professionale.

Concorso Azienda Zero Padova: come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica sulla piattaforma “https://azeroveneto.concorsismart.it” presente nella sezione “Concorsi e Avvisi”.

I candidati avranno tempo per iscriversi alla procedura concorsuale entro le ore 24 del 21 marzo 2022.





Inoltre, entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a 15 euro a favore di Azienda Zero.

Concorso Azienda Zero Padova: prove d’esame

In base al numero di domande pervenute, l’Amministrazione potrà indire una preselezione, che potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

La procedura di selezione si articolerà in tre fasi, organizzate come di seguito:

prova scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni ed attività previste dal D.M. del Ministero della Sanità n. 69 del 17/1/1997.

vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le funzioni ed attività previste dal D.M. del Ministero della Sanità n. 69 del 17/1/1997. prova pratica: vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta; prova orale: vertente sull’approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30, mentre il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di un punteggio di almeno 14/20.

Concorso Azienda Zero Padova: valutazione dei titoli

La procedura concorsuale dell’Azienda Zero di Padova prevede anche la fase di valutazione dei titoli. I relativi punteggi sono così distribuiti:

titoli di carriera fino a 15 punti;

titoli accademici e di studio fino a 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti;

curriculum formativo e professionale fino a 7 punti.









