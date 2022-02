Concorso scuola secondaria, regole di accesso e Green Pass: tutte le istruzioni

Al via a partire dal 14 marzo 2022 le prove scritte del Concorso scuola secondaria. Fino al 13 aprile, infatti, gli aspiranti docenti della scuola secondaria, sia per i posti comuni sia per quelli di sostegno, saranno impegnati ad effettuare la prima fase di selezione del concorso tanto atteso.

Ma quali sono le regole anti Covid di accesso alle strutture? Quali documenti occorre avere con sé? Nei prossimi paragrafi forniamo un approfondimento per rispondere a tutti i dubbi al riguardo.

Concorso scuola secondaria: calendario

Come già anticipato, le prove scritte avranno inizio il 14 marzo fino al 13 aprile 2022. Le operazioni di identificazione si terranno alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Infine, si ricorda ai candidati che le prove si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

Calendario prova scritta

Concorso scuola secondaria: documenti

I candidati dovranno presentarsi presso la sede assegnata per lo svolgimento della prova scritta muniti di:

un documento di riconoscimento in corso di validità,

codice fiscale,

certificazione verde COVID 19,

ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Concorso scuola secondaria: Green Pass

Secondo le disposizioni governative, fino al 31 marzo 2022 l’accesso alle strutture dove vengono svolte le procedure selettive dei concorsi pubblici è consentito solo ai possessori della Certificazione Verde. Tuttavia, non è previsto l’obbligo vaccinale per i candidati, dunque verrà richiesta unicamente l’esibizione del Green Pass di base.





Il Green Pass di base si ottiene tramite una delle seguenti condizioni:

prima dose di vaccino o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;

o il vaccino da almeno 15 giorni; ciclo vaccinale completo;

risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

nelle 48 ore precedenti; guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

E’ possibile scaricare il Green Pass attraverso i seguenti canali digitali:

sito istituzionale del Green Pass, all’indirizzo dgc.gov.it, accedendo con SPID o CIE o con il numero della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto per email o sms;

del Green Pass, all’indirizzo dgc.gov.it, accedendo con SPID o CIE o con il numero della tessera sanitaria e il codice AUTHCODE ricevuto per email o sms; Fascicolo Sanitario Elettronico ;

; App Immuni , inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza e uno dei codici univoci ricevuti durante la prestazione sanitaria;

, inserendo le ultime 8 cifre della tessera sanitaria, la data di scadenza e uno dei codici univoci ricevuti durante la prestazione sanitaria; App IO, senza particolari procedure, arriverà direttamente quando il green pass sarà scaricabile.

Concorso scuola secondaria: protocollo di accesso

Secondo il protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, i candidati potranno accedere all’interno dell’area concorsuale solo uno per volta con l’obbligo di:

igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori all’ingresso;

indossare obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, dal momento dell’accesso sino

all’uscita facciali filtranti FFP2 che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato;

all’uscita che coprano correttamente le vie aeree (bocca e naso) messi a disposizione ai candidati. Non deve essere consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato; presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo motivate situazioni eccezionali). In tal caso il candidato utilizzerà un sacco contenitore in cui deporre il bagaglio, da

appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula);

appoggiare, chiuso, lontano dalle postazioni, secondo le istruzioni ricevute in aula); non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi

riconducibili al virus COVID- 19:

– temperatura superiore a 37,5°C e brividi;

– difficoltà respiratoria di recente comparsa;

– perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);

– mal di gola.

I candidati ammessi saranno invitati dal personale di assistenza a raggiungere, opportunamente distanziati e in base alla segnaletica orizzontale e verticale, le postazioni di identificazione.

Successivamente i candidati verranno invitati ad accedere all’aula concorsuale, e ad occupare una postazione informatizzata, predisposta rispettando la distanza di 1 metro in tutte le direzioni (con disposizione “a scacchiera”), preventivamente determinata attraverso segnaposti adesivi. Una volta raggiunta la postazione assegnata si dovrà:

rimanere seduti per tutto il periodo che precede la prova, durante e al termine dello

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita;

svolgimento della stessa finché non saranno autorizzati all’uscita; durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili.

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. indossare obbligatoriamente il facciale filtrante FFP2 messo a diposizione dalla

amministrazione organizzatrice;

amministrazione organizzatrice; non consumare alimenti ad eccezione delle bevande di cui i candidati si devono munire

preventivamente.









